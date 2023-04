Caitlin Clark: De jogar em uma liga masculina para levar Iowa à primeira Final Four em 30 anos

Caitlin Clark se destacou por Iowa na sexta-feira e levou seu time a uma vitória por 77-73 sobre a Carolina do Sul, selando a qualificação para o primeiro jogo do título nacional dos Hawkeyes.

O talentoso jogador de basquete anotou 41 pontos e oito assistências para encerrar quase sozinho o Carolina do Sulsequência de 42 vitórias consecutivas.

“Eu acho que ela é a mais fenomenal basquetebol jogador da América. Eu simplesmente não acho que exista alguém como ela”, disse a treinadora de Iowa, Lisa Bluder, após o jogo.

“Ela teve a bola nas mãos quase o tempo todo esta noite contra alguns bons jogadores defensivos.”

Apesar de ter cometido sua segunda falta faltando 8:17 para o final do primeiro tempo, Clark jogou até 38 minutos, nos quais conseguiu marcar ou ajudar 23 dos 28 gols de campo de seu time.

“Esta noite mostrou como o basquete feminino é divertido“, observou Clark.

“Duas equipes realmente excelentes. Tenho certeza de que muitas pessoas gostariam que esta fosse uma série de sete jogos. Isso seria muito, muito divertido.”

Seu desempenho impressionante ocorre apenas uma hora depois que ela foi nomeada tanto Naismith National Player of the Year e The Associated Press Women’s Basketball Player of the Year.

“Ganhar o Troféu Jersey Mike’s Naismith é uma grande honra para minha família e nosso programa”, disse Clark.

“Nada disso seria possível sem meu tremendo sistema de apoio.

“Quero agradecer também [Iowa head coach] Lisa Bluder por me dar a oportunidade de jogar em Iowa e realmente prosperar durante meu tempo aqui.”

Clark já havia registrado 41 pontos, 10 bolsas, 12 assistências e três roubos de bola para um glorioso triplo-duplo na vitória da Elite Eight sobre Louisville para ajudar sua equipe a se classificar para a Final Four.

Ela costumava jogar em uma liga de meninos

Clark não conseguiu encontrar uma liga feminina para sua idade quando jovem, levando-a a procurar uma equipe masculina. Clark era tão talentoso que alguns até reclamaram que ela não deveria ter permissão para jogar em sua liga.