Caitlin Clark inspira Timberwolves durante a vitória ‘chata’ do jogo 4 contra Nuggets

Iowa Hawkeyes Super estrela Caitlin Clark participou do Os Timberwolves de Minnesota‘ Vitória no jogo 4 na prorrogação sobre o Denver Nuggets na noite de domingo no Target Center.

Clark, 21, recebeu uma ovação mais forte do que os jogadores do Timberwolves, o que pode ter inspirado o time da casa a vencer seu primeiro jogo da série do primeiro turno.

Angel Reese trolls Caitlin Clark no campeonato da NCAA

Minnesota é o estado mais próximo de Iowa com uma NBA equipe, daí o apoio de Clark. Timberwolves evitou uma varredura na presença do Big Ten e Jogador Nacional do Ano.

estrela Timberwolves Anthony Edwards marcou 34 pontos, o recorde da equipe, para manter sua palavra de que não permitiria que seu time fosse eliminado pela primeira vez em sua história.

Nuggets também teria varrido um time pela primeira vez na história da franquia e quase o fez fechando o regulamento em uma sequência de pontuação de 12-0 para forçar o OT.

Nikola Jokic sai para 43 pontos

Nikola Jokic disparou para 43 pontos, a melhor marca do jogo, acertando cinco das oito tentativas de profundidade.

Na prorrogação, Minnesota cedeu 18 pontos, em grande parte devido à jogabilidade incrivelmente envolvente de Nickeil Alexander-Walker na reta final da competição.

Mike Conley Jr.. (19), Cidades de Karl-Anthony (17), Rudy Gobert (14) e Kyle Anderson (11) cada um contribuiu para a vitória com dois dígitos na pontuação.

Para as pepitas, Jamal Murray (19), Michael Porter Jr.. (15), Aaron Gordon (14) e Bruce Brown Jr.. (11) terminou com pontuação de dois dígitos, mas não foi o suficiente.

Charles Barkley chama Nuggets-Timberwolves de ‘chato’

O início lento de Denver na competição atraiu críticas de Charles Barkley durante o NBA no TNT Halftime Show.

Barkley, 60, brincou que estava assistindo ao Eliminatórias da NHL de 2023 na estação rival TBS devido ao primeiro tempo ser tão monótono.

O Conferência Oeste confronto deu a Barkley o que ele pediu quando se tornou o primeiro jogo da Eliminatórias da NBA de 2023 a cada OT.

O jogo 5 está agendado para terça-feira na Ball Arena, em Denver, e o cenário mais provável é uma raspagem de cavalheiros do Nuggets.