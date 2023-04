Caitlin Clark presta homenagem aos fãs de basquete de Iowa após a derrota na NCAA

Caitlin Clarka estrela de 21 anos de basquete de iowaexpressou sua gratidão pelo apoio de Olhos de falcão torcedores após a derrota do time na Torneio da NCAA jogo do título feminino para LSU basquete.

Apesar da decepção com a derrota, clark levou para Twitter agradecer aos fãs e destacar o quanto ela se sente sortuda por representar o estado de Iowa.

“Tenho sorte de usar Iowa no peito e representar nosso estado. Obrigado a todos que nos apoiaram nesta corrida mágica”, escreveu Clark no Twitter. “Eu amo essas garotas até a morte e não poderia estar mais orgulhoso de tudo o que conquistamos neste szn. Vá falcões sempre.”

A mensagem inspiradora de Caitlin Clark para os jovens fãs

Apesar de Clark’s desempenho impressionante, que viu sua pontuação 30 pontospegou dois rebotes e deu oito assistências, Iowa não conseguiu superar LSU’s defesa difícil e tiro quente. Após o jogo, Clark estava emocionado e em lágrimas durante sua coletiva de imprensa pós-jogo.

No entanto, apesar de sua decepção, Clark falou sobre sua esperança de ter causado um impacto positivo nos jovens que a admiram. “Quero que meu legado seja o impacto que posso ter nas crianças e as pessoas no estado de Iowa”, disse ela. “Espero ter trazido muita alegria a eles nesta temporada, espero que este time tenha trazido muita alegria a eles. Entendo que ficamos com uma vitória a menos, mas acho que temos muito do que nos orgulhar e muito a comemorar.”

A dedicação e o comprometimento de Clark com o jogo fizeram dela a favorita dos fãs, e seu desempenho durante o Torneio da NCAA consolidou seu status como uma das melhores jogadoras de basquete universitário. Apesar da decepção com a derrota, Clark e o time de Iowa têm muito do que se orgulhar, e seus fãs, sem dúvida, continuarão a apoiá-los no futuro.