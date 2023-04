Caitlin Clark tem uma bela tacada de golfe, provando que atiradores são golfistas naturais

Iowa Hawkeyes guarda Caitlin Clarka melhor jogadora de basquete universitário feminino, também tem uma excelente tacada no golfe, provando que os atiradores são os melhores jogadores de golfe.

Durante uma entrevista com Rede Dez Grandes em dezembro de 2022, Clark foi mostrado jogando golfe com alguns amigos, alegando que o esporte a ajuda na competição.

Angel Reese trollou Caitlin Clark nos segundos finais da final do March Madness

Ela joga golfe a maior parte de sua vida e mostra isso, exibindo um belo swing que deixa os fãs loucos.

Com o 2023 Mestres atualmente em sessão, seu swing no golfe agora se tornou viral, mas não foi a única razão pela qual ela foi notícia.

Clark, cujo time perdeu na final da Torneio da NCAA de 2023recentemente ganhou as manchetes por ter provado seu próprio remédio, cortesia de LSU Tigres estrela Anjo Reese.

Caitlin Clark é Michael Jordan ou Larry Bird?

Clark, 21, tem sido frequentemente comparado a celtas de Boston lenda Larry Bird por seu golpe de tiro puro.

Agora, ela está sendo comparada a Michael Jordanque também era conhecido por amar o golfe e por ser muito bom nisso também.

Golden State Warriors Super estrela Stephen Curry e aposentado NBA campeões, Ray Allen e JR Smithsão todos especialistas em 3 pontos que se destacam no golfe.

Como os jogadores mencionados, Clark também é um franco-atirador, com uma carreira de 38% atirando de longe.

Os atiradores de basquete são jogadores de golfe naturais

Smith, 37, ingressou no time de golfe em Universidade Estadual Técnica e Agrícola da Carolina do Norte pouco depois de se aposentar da NBA.

Curry, 35, tem alguns destaques no golfe que fizeram alguns especialistas acreditarem que ele poderia se tornar profissional no Circuito PGA. Ele tem sido ótimo no golfe desde os tempos de faculdade.

Allen, 47, é outro atirador que se concentrou no golfe logo após deixar a liga, creditando a Smith por levá-lo ao esporte.

Clark agora se junta a esse grupo de atiradores de elite que também adoram acertar o campo de golfe e, se ela continuar tendo sucesso no basquete, é possível que ela compita contra eles no futuro.