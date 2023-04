Caitlyn Jenner critica acordo de endosso da Nike com a mulher trans Dylan Mulvaney

Fex-atleta olímpico e estrela de reality show, Caitlyn Jennerexpressou sua frustração com Nike sobre seu recente acordo de endosso com o influenciador trans Dylan Mulvaney. Jenner, que também é uma mulher trans, questionou a Nike por não estender uma oferta semelhante ao herói olímpico. Allyson Félix.

Em uma postagem nas redes sociais na quinta-feira, Jenner criticado Nike‘, dizendo que a empresa está “tão acordada” por não considerar Felix para um acordo de endosso. Apesar de elogiar Mulvaney por garantir o acordo, Jenner expressou sua frustração com a história da Nike com Félixque alegou que a empresa ofereceu a ela um corte salarial de 70% e negou seus pedidos de proteção à maternidade depois que ela engravidou em 2017.

Como resultado, o contrato de Felix com a Nike expirou e ela assinou mais tarde com Atleta. Jenner acredita que a Nike deveria ter sido mais inclusiva Félix e não simplesmente jogar dinheiro em Mulvaney.

Ela disse: “Podemos ser inclusivos, mas não às custas da grande maioria das pessoas, e ter alguma decência ao sermos inclusivos. Isso é um ultraje.”

Caitlyn diz que a Nike está “muito acordada”

JennerA frustração dela decorre de sua admiração pelo fundador da Nike Phil Knight e o status icônico da marca em americano cultura. Ela acredita que a decisão da Nike de favorecer Mulvaney sobre Felix é um reflexo pobre dos valores da empresa.

“Como alguém que cresceu maravilhado com o que Phil Knight fez, é uma pena ver uma empresa americana tão icônica ir tão acordada!” Jenner disse.

Não está claro quanto Mulvaney está ganhando com o acordo, mas seus quase dois milhões de seguidores no Instagram sugerem que ela recebeu um pagamento significativo. Jenner não é o único atleta olímpico a expressar frustração com a decisão da Nike. medalhista de prata Sharron Davies pediu um boicote à Nike, rotulando a decisão da empresa de “um chute na cara” para as mulheres.

MulvaneyOs movimentos de negócios da empresa também estiveram sob escrutínio recentemente. A parceria dela com Bud Light tinha músico Kid Rock atirando em latas de cerveja em frustração. A Nike ainda não respondeu às críticas de Jenner ou de outros atletas olímpicos.