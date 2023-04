Caixa anuncia AUMENTO nos Preços da Mega Sena e demais jogos! Saiba Valores

A Caixa Econômica Federal anunciou que os preços das apostas lotéricas sofrerão um aumento de R$ 0,50. Essa mudança se deve à inflação acumulada desde o último ajuste, que ocorreu em novembro de 2019. Confira a seguir os novos valores praticados nas diversas modalidades lotéricas:

Modalidade lotérica Preço anterior Novo preço Nº do concurso Abertura do concurso Mega-Sena R$ 4,50 R$ 5,00 2588 30/04/2023 Lotofácil R$ 2,50 R$ 3,00 2801 30/04/2023 Quina R$ 2,00 R$ 2,50 6138 30/04/2023 Lotomania R$ 2,50 R$ 3,00 2462 30/04/2023 Timemania R$ 3,00 R$ 3,50 1932 03/05/2023 Dia de Sorte R$ 2,00 R$ 2,50 753 03/05/2023

O que muda nos prêmios com o novo preço das apostas?

A Caixa Econômica Federal não confirmou se haverá aumento nos valores dos prêmios das loterias. Entretanto, é provável que isso ocorra, visto que o montante dos prêmios é definido com base em um percentual do valor arrecadado em cada concurso. Sendo assim, com o aumento nas apostas, espera-se que o valor dos prêmios também cresça proporcionalmente.

Quais são as opções para apostar nas loterias?

Os interessados em tentar a sorte nas loterias podem realizar suas apostas em casas lotéricas espalhadas pelo país, no portal Loterias Online, ou ainda pelo Internet Banking Caixa. Para apostar pelo portal, é necessário ser maior de 18 anos e fazer um cadastro simples. Já o aplicativo Loterias Caixa, disponível para usuários de dispositivos iOS, permite apostas em diversas modalidades, como Mega-Sena, Lotofácil e Quina. Em breve, a Caixa promete disponibilizar o aplicativo na loja Google Play para dispositivos Android.

Como funcionam os bolões das loterias?

As modalidades Mega-Sena, Dia de Sorte, Lotofácil, Quina, Dupla Sena e Loteca oferecem a possibilidade de realizar apostas coletivas, conhecidas como bolões. Para isso, basta formar um grupo, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta em uma lotérica. Cada participante recebe um recibo de cota, que garante o direito de resgatar a parte do prêmio individualmente, caso haja premiação. Os bolões também podem ser organizados pelas próprias lotéricas, e o apostador pode adquirir cotas desses bolões, pagando uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.