Caixa anuncia LINHA DE CRÉDITO exclusiva; conheça

A presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, anunciou na segunda-feira, 3 de abril, que Pessoas com Deficiência (PcD) poderão contratar um financiamento para a compra de equipamentos que auxiliam na qualidade de vida, como cadeiras de rodas, próteses, aparelhos auditivos, entre outros.

A novidade foi anunciada na posse dos novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conade). De acordo com a executiva, a nova linha de crédito será lançada ainda este mês. Os interessados poderão pegar emprestado de R$ 5 mil a R$ 30 mil.

Além disso, a contratação servirá para compra, manutenção e reparo de produtos e serviços de tecnologia assistiva. A solicitação poderá ser feita diretamente nas agências da Caixa Econômica. As parcelas poderão ser pagas em até 60 meses (cinco anos), com as taxas de juros mais baratas do mercado.

Em suma, serão aplicados 6% ao ano para quem ganha até cinco salários mínimos e 7,5% ao ano para quem ganha de cinco a dez salários mínimos. Isso acontece porque a linha de crédito foi pensada juntamente com o Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, que considera a realidade e dificuldades do público alvo.

Por fim, é importante frisar que o empréstimo também poderá ser tomado para financiar a adaptação de imóveis e de veículos.

Empréstimo da Caixa para negativados

Normalmente, quando se estar com o “nome sujo” é muito difícil conseguir contratar serviços financeiros, como empréstimos e cartões de crédito. Todavia, os negativados podem recorrer ao crédito por penhor de até R$ 100 mil oferecido pela Caixa Econômica Federal (CEF).

O empréstimo para inadimplentes da Caixa utiliza algum bem valioso do contratante como garantia. Mesmo que a modalidade dispensa a consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), o interessado deve se atentar as regras de contratação.

A solicitação do crédito deve ser realizada diretamente em uma agência da Caixa Econômica. De todo modo, é necessário se informar com antecedência sobre a linha. Para isto, basta verificar no site da instituição se a opção está disponível para a sua cidade.

No mais, para contratar o empréstimo será necessário a apresentação de uma série de documentos como RG, CPF e comprovante de residência. O valor do empréstimo para negativados pode variar entre R$ 50 a R$ 100 mil, conforme o preço dado ao bem penhorado.

A Caixa aceita os seguintes itens com garantia:

Joias;

Canetas de valor (desde que analisadas por um avaliador, que constate o valor);

Relógios de valor (também analisados);

Pratarias de valor;

Metais e pedras nobres (ouro, diamante, etc).

Veja como contratar o crédito:

Inicialmente, o cidadão deve se certificar de que possui um bem aceito pela instituição financeira. Feito isso, basta ir até uma agência da Caixa que oferece o serviço para solicitar o Crédito Penhor Caixa.



Informações sobre o número de parcelas e forma de pagamento só serão dadas no momento da contratação. Acontece que todas as condições só serão repassadas após a avaliação do bem.

Caso o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) seja colocado como garantia, o não pagamento das parcelas pode resultar no desconto automático no valor da dívida nas contas do Fundo de Garantia. No mais, o trabalhador só conseguirá contratar o empréstimo por meio do FGTS caso o empregador tenha aderido ao serviço.

O penhor de bens utilizado como garantia para a concessão do empréstimo para negativados só será devolvido ao dono em um prazo máximo de 180 dias, na hipótese de pagamento da dívida. Assim, se o pagamento não for realizado em até 30 dias após o prazo final, os bens serão leiloados.