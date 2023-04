Caixa divulga PÉSSIMA notícia para quem aposta na loteria

Péssima notícia. A Caixa acaba de divulgar que haverá aumento no preço de seis dos seus jogos de loteria, incluindo Mega-Sena, Lotofácil, Lotomania, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Dependendo do jogo lotérico, o acréscimo no valor das apostas pode acontecer a partir do dia 30 de abril ou 3 de maio.

De acordo com a Caixa, a medida será realizada com o objetivo de recuperar o valor monetário dos jogos. Assim, o aumento nos preços das apostas seria baseado no movimento da inflação. O reajuste anterior tinha sido feito em novembro de 2019.

Além disso, o banco também explicou ao portal UOL que vai divulgar os valores dos jogos com mais números apostados, sendo um dos exemplos a Mega-Sena, com o jogo de 7 a 20 dezenas.

Quina e Dia de Sorte dividem o posto de jogos de loteria da Caixa que tiveram o maior reajuste dessa lista, considerando o percentual de aumento. Os novos preços serão melhor detalhados a seguir.

Qual será o novo valor dos jogos de loteria da Caixa?

A partir do concurso 2588, o jogo simples da Mega-Sena terá o valor de R$ 5,00, o que representa um aumento de 11,11% em relação ao preço atual, que é de R$ 4,50.

Enquanto isso, o valor do jogo da Lotofácil vai crescer 20%, passando de R$ 2,50 para R$ 3,00, a partir do concurso 2801.

O valor do jogo da Quina, por sua vez, vai passar a ser de R$ 2,50, quantia 25% superior à atual, que é de R$ 2,00 por jogo. Nesse caso, o ajuste será feito somente a partir do concurso 6138.

De forma semelhante a Lotofácil, o preço da aposta única da Lotomania também passará por um reajuste de 20%, saindo de R$ 2,50 para R$ 3,00, mas apenas do concurso 2462 em diante.

Já as apostas da Caixa na modalidade Timemania passarão a custar R$ 3,50 a partir do concurso 1932. O novo valor corresponde a um crescimento de 16,67% na comparação com o preço atual, que é de R$ 3,00 por jogo.

Fechando a lista, a partir do concurso 753, o Dia de Sorte terá o mesmo reajuste que a Quina, cujo preço também passará de R$ 2,00 para R$ 2,50, com alta de 25%.

Quando as apostas ficarão mais caras?

Os reajustes nos preços das apostas serão feitos a partir de duas datas distintas: 30 de abril e 3 de maio. A primeira data serve para Lotofácil, Mega-Sena, Quina e Lotomania, enquanto que a segunda será para Timemania e Dia de Sorte.

Assim, é importante que os apostadores de loteria fiquem atentos aos novos preços que serão praticados pela Caixa, assim como às datas em que os novos valores entrarão em vigor nas lotéricas.



