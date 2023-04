Caixa libera lote extra para ESTES trabalhadores; Veja quais!

A Caixa Econômica Federal liberou um lote extra dos pagamentos do abono salarial PIS/PASEP, nesta segunda-feira (10). O valor total que será pago pelo benefício é de R$ 4 bilhões. Nesse sentido, o depósito do valor irá ocorrer no dia 17 de abril, contemplando os trabalhadores nascidos em maio e junho.

O lote extra de pagamentos do PIS/PASEP foi adicionado após algumas divergências nos sistemas do Ministério do Trabalho e Emprego terem sido solucionadas. Desta maneira, os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril também receberão o abono.

Caso esteja em dúvida, o trabalhador pode acessar o Portal do Cidadão ou o Caixa Tem, a critério de saber se está apto a receber o pagamento do benefício. Nesse sentido, o lote extra do abono salarial PIS/PASEP é referente aos meses trabalhados em 2021. Além disso, durante este período, o trabalhador não pode ter recebido mais de dois salários mínimos mensais como pagamento.

Entretanto, para conferir o abono normal, assim como o lote extra, o trabalhador necessita estar inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos. Além disso, é necessário ter trabalhado um mínimo de 30 dias no ano de 2021.

Calendário PIS/PASEP

Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP estão ocorrendo desde o mês de fevereiro. Desta forma, confira a seguir o calendário dos pagamentos que ainda precisam ser feitos pelo benefício do PIS:

A partir de 17/04: saque para os nascidos em maio e junho;

A partir de 15/05: saque para os nascidos em julho e agosto;

A partir de 15/06: saque para os nascidos em setembro e outubro;

A partir de 17/07: saque para os nascidos em novembro e dezembro.

COnfira também o calendário de pagamentos do PASEP:

Final 2 e 3: a partir de 17 de abril;

Final 4 e 5: a partir de 15 de maio;

Final 6 e 7: a partir de 15 de junho;

Final 8 e 9: a partir de 17 de julho.

Cálculo de acordo com os meses trabalhados

Apenas recebem o valor integral do abono PIS/PASEP os trabalhadores que trabalharam os 12 meses de 2021, sendo que quem trabalhou menos meses recebe menos proporcionalmente. Sendo assim, confira a seguir o cálculo dos valores do abono, de acordo com os meses trabalhados em 2021:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302.

Em caso de dúvidas sobre valores e sobre as datas de pagamentos, a consulta ao abono salarial do PIS/PASEP pode ser feita através do Portal do cidadão, assim como pelo aplicativo Caixa Tem.