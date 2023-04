Cajuína São Geraldo Anuncia Abertura de Vagas no Nordeste

A Cajuína São Geraldo, empresa que, além de uma indústria com extensão de mais de 33 mil metros quadrados e com mais de 500 pessoas empregadas diretamente, é uma referência cultural e ícone representativo da região do Cariri, está atrás de novas pessoas para formar o seu time. Dessa forma, antes de dar mais detalhes, confira as vagas ofertadas:

Ajudante de Carga e Descarga – Juazeiro do Norte – CE;

Auxiliar de Trade Marketing – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo;

Banco de Talentos – Juazeiro do Norte – CE – Banco de talentos;

Médico do Trabalho – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Maracanaú – CE – Efetivo;

Promotor de Vendas – Maceió – AL – Efetivo;

Técnico em Meio Ambiente – Juazeiro do Norte – CE – Efetivo;

Vendedor (a) – Fortaleza – CE – Efetivo.

Mais sobre a Cajuína São Geraldo

Sobre a empresa, vale frisar que a Cajuína São Geraldo teve sua história iniciada na década de 50, com uma pequena fábrica de bebidas no centro de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, com produção de vinhos à base de frutas, como caju, jurubeba e jenipapo.

Com o passar dos anos e a chegada de energia elétrica na cidade, mais precisamente na década de 70, adquiriu os primeiros equipamentos semiautomáticos, que nos ofereceram um novo impulso à produção. Nessa mesma época que desenvolveu o tradicional refrigerante de caju São Geraldo.

Por fim, além do refrigerante de caju mais famoso do Brasil, a São Geraldo oferece dentro do seu mix de produtos os refrigerantes de Uva, Gostin de Guaraná e Água Mineral São Geraldo.

Como se candidatar

Bom, já que a lista de cargos já foi exposta acima, a candidatura ocorre de maneira bem sossegada. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Na plataforma, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sendo assim, para ficar de olho nas principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acessar o Notícias Concursos!