Câmara de Assis Chateaubriand-PR Lança Concurso Público com Remuneração de até R$5,7 Mil

No estado do Paraná, a Câmara Municipal de Assis Chateaubriand promove abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de agente administrativo II; agente de contratação e compras (1 vaga); advogado (1 vaga); contador e técnico administrativo; agente administrativo I; vigia (1 vaga); e auxiliar de serviços gerais.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.688,76 a R$ 5.733,39, por carga horária de 20 e 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 23h59 do dia 16 de maio de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição oscila entre R$50,00 a R$120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, raciocínio lógico, informática e conhecimentos específicos; prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

As avaliações serão realizadas no dia 11 de junho de 2023. Já a convocação para prova de títulos tem previsão para ocorrer no dia 5 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS: Executar trabalhos de limpeza e conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, nas dependências internas e externas das unidades da administração; Executar atividades de copa e cozinha quando necessário; Auxiliar na remoção de móveis e equipamentos. Separar os materiais recicláveis para descarte (vidraria, papéis, resíduos laboratoriais, etc.); Atender ao telefone, anotar e transmitir informações e recados, bem como receber, separar e entregar correspondências, papéis, jornais e outros materiais; Reabastecer os banheiros com papel higiênico, toalhas e sabonetes; entre outras atividades.

AGENTE ADMINISTRATIVO I: executar tarefas na área administrativa, atendimento e recepção ao público, tarefas auxiliares em trabalhos administrativo, separação e arquivamento de documentos e na administração em geral. Executar os serviços gerais administrativos, tais como: separação e classificação de documentos, correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações, participação na organização de arquivos, fichários e datilografia de cartas, minutas e outros textos, seguindo processos e rotinas estabelecidas e valendo-se de sua experiência, para atender às necessidades administrativas; entre outras atividades.

ADVOGADO: Compreender e interpretar a Lei, aplicando-a nos casos concretos em Juízo ou Tribunal; Analisar causas, procurando soluções conciliatórias, antes de entrar em Juízo; Opinar sobre projetos de lei em tramitação no legislativo municipal; Elaborar minuta de contratos e convênios a serem firmados; Emitir parecer sobre minutas de editais de licitação e contratos; Representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele; Orientar sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional; entre outras atividades.



Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01.001/2023: clique aqui