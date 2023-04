CÂMARA de Herval D’Oeste – SC abre Concurso público com SALÁRIO de até R$7 mil

Em Santa Catarina, a Câmara Municipal de Herval D’Oeste abre novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de procurador jurídico (1 vaga); analista legislativo; e técnico administrativo.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 2.036,33 a R$ 7.082,89, por carga horária de 10 a 40 horas semanais.

XI – DA CONTRATAÇÃO

A convocação do candidato para apresentação dos documentos será realizada mediante contato através de Publicação no Diário Oficial dos Municípios no endereço eletrônico https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/ no endereço de e-mail, telefone ou correspondência registrada, sendo de responsabilidade única e exclusiva do candidato informar seu endereço eletrônico, telefone e endereço, corretamente quando do preenchimento do formulário de inscrição e mantê-lo atualizado perante o Departamento de Pessoal da Câmara Municipal de Herval D’ Oeste/SC após a homologação do certame.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até o dia 19 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Aprender SC. O valor da inscrição oscila entre R$ 160,00 a R$ 180,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

As avaliações serão realizadas no dia 18 de junho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

EDITAL nº 01/2023