Câmera corporal mostra policiais correndo para o banco enquanto assassino em massa de Louisville continuava a atirar

Em uma coletiva de imprensa na terça-feira, o Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville divulgou uma série de vídeos – incluindo duas câmeras corporais de policiais Nicholas Wilt dar Cory “CJ” Galloway que foram os primeiros a chegar ao local na segunda-feira no Old National Bank.

Galloway imediatamente pega um rifle do porta-malas de sua viatura e os dois oficiais sobem as escadas até a entrada do banco. Eles são recebidos quase imediatamente por tiros do atirador dentro do prédio, e Wilt é atingido na cabeça … Galloway se protege atrás de um pilar.