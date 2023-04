Cameron Jordan, do New Orleans Saints, levanta pedra de 88kg na Espanha e surpreende a todos

Aestrela do futebol americano Cameron Jordan tentou praticar algumas formas de herri kirolak, o esporte rural basco, neste domingo em Vitória, embora com mais precauções do que nunca.

Jordan está no País Basco neste fim de semana para gravar vários programas para a televisão NFL Network, que podem ser vistos no NFL Game Pass e no canal da NFL no YouTube.

A estrela de 33 anos Santos de Nova Orleans participou de uma exibição de esportes rurais bascos junto com alpinista e cortador de toras pequeno Alex

O atleta americano ousou cortar um tronco com um machado aizkolari, levantar um pouco a pedra retangular de 88kg e “competir” com outros atletas em diferentes modalidades de esporte rural na Plaza de los Fueros, na capital de Álava.

Jordan brincou sobre o risco de ter que cortar com o machado entre os dois pés e reconheceu que pode não ter sido a coisa “mais inteligente” que já fez na vida, dada a sua inexperiência. Claro, ele não queria chegar nem perto de arrastar pedras com mais de 500 quilos.

Ontem, vestindo um clube atlético camisa, assistiu ao clássico entre o time de Bilbao e Real Sociedade em San Mames, e na segunda-feira ele planeja ir para San Sebastian, onde filmará o programa ‘Jogo de reconhecimento de jogo’, no qual jogadores da NFL praticam outros esportes.

Lá, Jordan aprenderá a jogar handebol com profissionais Erik Jaka.