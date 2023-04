Caminhão que transportava solo tóxico do leste da Palestina descarrilou trem

Um caminhão transportando uma tonelada de solo tóxico para fora da zona de descarrilamento de trem no leste da Palestina tombou em um acidente esta semana… mas a EPA local diz que não há nada com que se preocupar em termos de contaminação.

De acordo com a aplicação da lei, um trator-reboque estava indo para o norte na segunda-feira na SR-165 no condado de Columbiana – que abrange o leste da Palestina – e por alguma razão … ele se envolveu em um acidente que virou o veículo e tudo o que carregava.

Acontece que essa carga incluía cerca de 40.000 libras. de sujeira contaminada que estava sendo transferida para longe do local do acidente de descarrilamento de trem … e a Patrulha Rodoviária do Estado de Ohio estima que cerca de 20.000 libras disso derramaram na estrada.

Não está claro o que causou o problema no caminhão… mas os socorristas chegaram ao local para conter a situação. A Ohio EPA diz que não há ameaça para as hidrovias próximas como resultado do tombamento. Segundo informações, o motorista sofreu ferimentos leves.

Não é uma boa notícia, considerando que a comunidade ainda está se recuperando do terrível acidente de fevereiro – sem mencionar a decisão do governo local de fazer uma queima controlada dos produtos químicos a bordo, que supostamente afetaram muitas pessoas no solo.