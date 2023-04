Caminhos para a vitória: Alex Pereira pode continuar a derrotar Israel Adesanya no UFC 287?

Por sete anos, em dois esportes diferentes e três lutas diferentes, Israel Adesanya não conseguiu encontrar a vitória contra Alex Pereira. Depois de perder o título dos médios para “Poatan” no UFC 281 apenas cinco meses atrás, Adesanya teve uma última chance de derrotar seu inimigo de longa data neste sábado, quando os dois se enfrentaram no evento principal de UFC 287. Será a quarta vez o encanto ou Pereira simplesmente tem o número de Adesanya? Vamos mergulhar.

Foto de Jeff Bottari/Zuffa LLC

Caminhos para a vitória de Alex Pereira no UFC 287

Apesar de estar sempre vencendo Adesanya por 3 a 0, Pereira ainda chega a este confronto com muitas coisas a melhorar. Sim, ele nocauteou Adesanya no UFC 281 (uma paralisação que alguns dizem ser prematura), mas antes disso, Pereira estava inegavelmente passando por momentos difíceis. Ele estava perdendo no placar dos juízes e seu corner disse a ele em termos inequívocos que ele precisava de um nocaute no último frame para vencer a luta. Agora, Pereira finalmente foi e conseguiu aquele nocaute, mas caberia a ele não esperar tanto desta vez.

Pereira é um dos perfuradores mais chocantemente poderosos que já vi. O homem é denso e suas mãos parecem bolas de boliche. Ele nunca balança forte (pense em Leonard Garcia haymakers) e ainda assim ele baques de uma forma que a maioria dos homens não consegue suportar. Mesmo Adesanya, que mostrou um grande queixo, não consegue aguentar os tiros de força que Pereira dá, e é isso que Pereira deve maximizar totalmente. Saia e lute todos os rounds dessa luta como você fez no quinto, com urgência, porque é assim que você faz o Adesanya errar. Ele é muito sólido defensivamente para acertá-lo, especialmente no início, quando suas reações estão no auge. Mas, à medida que a luta avança, pressões e combinações implacáveis ​​farão com que um desses finalizadores chegue em casa.

Nesse sentido – e isso certamente traz um pouco de risco – Pereira deve considerar ser um pouco menos comprometido com a defesa. No UFC 281, Adesanya teve muito sucesso em encontrar o ataque nas fintas e, conforme a luta avançava, Pereira começou a morder algumas delas.

Eu entendo, desviar os socos é muito melhor do que ser atingido por eles, mas Adesanya estava fingindo muito e parecia estar tirando Pereira completamente do jogo. Minha solução? Pare de se preocupar com fintas e contra-ataque. Claro, isso abre oportunidades para Adesanya pousar, mas se os dois homens estão trocando um por um, não é uma troca equilibrada. Pereira ganha clara vantagem. E com a relutância geral de Adesanya em ser atingido provavelmente exacerbada após outra derrota na paralisação, neste caso, a melhor defesa pode muito bem ser um ataque agressivo.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Caminhos para a vitória de Israel Adesanya no UFC 287

Embora os dois tenham trocado golpes por quase 40 minutos combinados, e Adesanya ainda não viu sua mão levantada, há um argumento razoável de que Adesanya se mostrou um lutador superior. Desses 40 minutos, Adesanya venceu a maioria deles, perdendo uma decisão questionável e, em seguida, finalizando duas vezes quando estava bem à frente no placar. Mas é aí que está o problema: Duas vezes ele terminou quando estava bem à frente. Isso não é um acidente, é um problema.

Quando os dois se enfrentaram no UFC 281, escolhi Pereira porque estava com medo de que Adesanya tentasse bancar o toureiro por 25 minutos e em algum momento falhasse, e pronto, foi quase exatamente isso que aconteceu. Vinte e cinco minutos é um tempo impossivelmente longo para ser perfeito e, embora Adesanya tenha se safado disso em sua carreira no MMA, Pereira é uma ameaça ofensiva diferente de Jared Cannonier e Marvin Vettori. E a menos que Adesanya finalmente ajustes, a mesma coisa provavelmente acontecerá novamente.

Felizmente, não vai demorar muito para fazer esses ajustes.

Em primeiro lugar, Adesanya tem que parar de ceder terreno a Pereira. Durante a maior parte do UFC 281, Adesanya ficou encostado na cerca, jogando na defesa e procurando contra-ataques. Sim, ele obteve algum sucesso lá, mas também foi atingido e, finalmente, terminou lá. Enquanto isso, nas poucas vezes que trouxe a luta para Pereira, “Poatan” parecia perdido. Ele não quer lutar na defensiva, e Adesanya estava tendo um ataque sustentável quando se dignou a seguir em frente. Faça isso incansavelmente e isso reduzirá severamente o ataque de Pereira.

Da mesma forma, o outro maior sucesso que Adesanya obteve no UFC 281 foi no grappling. Pereira é faixa-marrom de Jiu-Jitsu, mas certamente não parecia quando Adesanya derrubou no terceiro round. “The Last Stylebender” não é um ás brilhante do jiu-jitsu, mas ele empurrou Pereira no chão e, mais importante, o cansou. Adesanya não deve exagerar nas quedas pelo risco de estourar seu próprio tanque de gasolina, mas misturar consistentemente no grappling é uma maneira ideal de manter Pereira desequilibrado e minimizar o ataque do brasileiro.

X-Factors

O que diabos está passando pela cabeça de Israel Adesanya agora? É extremamente raro ver um lutador conseguir uma quarta chance para derrotar alguém que o derrotou nos três encontros anteriores. Qual será a mentalidade dele?

Esta é, sem dúvida, sua última chance de obter esta vitória e, possivelmente, sua última chance de recuperar o ouro do UFC. Ele vai entrar procurando fazer uma declaração? Ele manterá a estratégia que ainda não deu certo? Ele será excessivamente cauteloso porque Pereira já o nocauteou duas vezes? Quem sabe? Mas sua aparição no dia da mídia do UFC 287 foi certamente interessante.

Ou estamos prestes a ver o Adesanya mais focado de todos os tempos, ou vamos olhar para trás como uma espécie de intensidade de “Ronda Rousey enfrentando Holly Holm”. Só o tempo irá dizer.

Predição

Esta é a falácia do jogador no seu melhor, mas simplesmente não consigo acreditar que Alex Pereira venceu Israel Adesanya quatro vezes seguidas. Ambos são muito bons, muito habilidosos e muito bem combinados para um cara anular o outro em uma tetralogia. E com as costas firmemente contra a parede neste, acho que Adesanya deixa tudo rolar no sábado, jogando a cautela ao vento e brigando com Pereira desde o início. É um plano perigoso, mas há muito tempo sinto que seria a melhor maneira de abordar este confronto, porque Adesanya quase conseguiu uma finalização precoce de Pereira duas vezes. Eu acho que ele finalmente, finalmente faz isso desta vez.

Israel Adesanya derrotou. Alex Pereira por KO/TKO, Round 1.