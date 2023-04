Candidatura ao Child Tax Credit 2023: Com que idade termina o CTC?

Tele crédito de imposto da criança é um benefício fiscal federal que desempenha um papel importante no fornecimento de apoio financeiro aos contribuintes americanos com filhos. Pessoas com filhos menores de 17 anos podem reivindicar um crédito fiscal de até $ 2.000 por dependente qualificado quando apresentarem suas declarações fiscais de 2022 em 2023. $ 1.500 desse crédito podem ser reembolsáveis

O objetivo do crédito é investir nos pais enquanto eles cuidam de seus filhos e ajudar os pais a pagar as despesas relacionadas à criação de seus filhos. Na maioria dos casos, as crianças devem morar com você por mais da metade do ano para serem reivindicadas.

Preciso de um número de Seguro Social para ter direito ao CTC?

As crianças devem ter um SSN para serem elegíveis para o CTC. Os pais não são obrigados a ter um SSN, mas devem ter um TIN para reivindicar o CTC para seus filhos qualificados.

E se meu filho não tiver um SSN? E se meu filho tiver mais de 17 anos, ele ainda pode se qualificar para um crédito fiscal?

O CTC está disponível apenas para crianças de 17 anos ou menos com SSNs válidos para trabalhar nos EUA.

Os contribuintes podem reivindicar o “crédito de outros dependentes” não reembolsável para dependentes que não se qualificam para o CTC nesta base. Isso inclui dependentes com mais de 17 anos, dependentes que possuem ITINs e outros parentes qualificados que vivem com o contribuinte que sustentam (como pais idosos). Esse crédito reduz o imposto devido em até US$ 500 por pessoa qualificada.