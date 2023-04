Cantor do ‘Day-O’, Harry Belafonte, morre aos 96 anos

Belafonte popularizou a música calypso na América no início dos anos 50 com seu contagiante – ainda hoje – hit, “Banana Boat Song” … também conhecido como “Day-O”. Os mais jovens irão reconhecê-la como aquela música de “Beetlejuice”.

Seu sucesso musical fez dele uma mercadoria em Hollywood, onde ele imediatamente conseguiu papéis em “Carmen Jones”, “Island in the Sun” e “Odds Against Tomorrow”. Ele também era muito amigo de Sidney Poitiercom quem co-estrelou os clássicos dos anos 70, “Uptown Saturday Night” e “Buck and the Preacher”.