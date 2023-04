Carlo Ancelotti: Estou surpreso que Vinícius tenha mais cartões amarelos do que o meio-campista mais sujo da LaLiga

Carlos Ancelotti ficou satisfeito com o desempenho de sua equipe na sala de imprensa após a goleada de Almería. O técnico italiano revelou que enfatizou para sua equipe a necessidade de estar mais focado na defesa, algo que funcionou exceto em dois casos específicos que o deixaram irritado.

Ele acredita, porém, que esses dois avisos farão bem à equipe e prefere abraçar a excelente forma de seu tridente de ataque, que já acredita ter semelhanças com o lendário Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Karim Benzema conexão.

Dito isso, um aspecto negativo da partida foi Vinícius Jrcartão amarelo de, que o fará perder a próxima partida da LaLiga Santander por suspensão.

Ancelotti ficou perplexo com o resultado, com o italiano questionando como o brasileiro acumulou mais advertências do que um jogador que ele chamou de ‘o mais sujo da LaLiga’.

“É claro que ele não ganha nada reclamando, mas é surpreendente que ele tenha dez cartões amarelos. O meio-campista mais sujo da LaLiga não tem nem 10 cartões”, disse. Ancelotti afirmou em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

“Ele recebeu muitos cartões e menos para aqueles que o chutaram.

“A coisa do cartão amarelo é complicada. Esse protesto é um amarelo, claro, mas o árbitro é um juiz que está muito focado na partida. Os protestos não podem afetar o resto da partida, não pode ser que um árbitro não apita porque um jogador protesta.”

Karim BenzemaA boa forma contínua de ‘s está colocando-o na disputa para ganhar o segundo prêmio Pichichi consecutivo, levando o técnico italiano a elogiar seus esforços.

“Benzema está indo bem e tem mostrado isso. Somos muito bons no ataque e somos perigosos. Quando estamos bem atrás, o time joga muito bem ofensivamente”, completou.

As fragilidades defensivas têm atormentado os merengues ultimamente, embora muitos atribuam isso à falta de concentração quando uma vantagem é estabelecida.

Ancelotti fez questão de deixar claro que isso não o preocupava muito, embora não entendesse como o time havia sofrido tantos gols recentemente.

“Não me preocupa porque sei muito bem o que esta equipa pode fazer, mas não acredito que sofremos seis golos, é verdade”, concluiu.

“O que aconteceu é que relaxamos. Hoje tínhamos focado o jogo no aspecto defensivo e estivemos muito bem pressionando depois de perder a bola.

“Quando eles marcaram o gol, fiquei com raiva no vestiário e depois novamente. É um bom alerta e não acho que isso vá acontecer nos próximos jogos.”