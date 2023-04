Carlos Vela manda recado para Chicharito e Galaxy: Mostramos que fomos os melhores de LA

‘El Trafico’ na MLS não decepcionou, pois Los Angeles FC venceu por 3 a 2 sobre o rival Los Angeles Galaxy.

Carlos Vela foi a estrela do show, marcando dois gols que levaram seu time à vitória sobre seus colegas de Los Angeles.

O atacante mexicano ficou cara a cara com seu grande amigo Javier “Chicharito” Hernández e usou a mídia social para se gabar do triunfo de sua equipe no Dignity Health Sports Park.

“Finalmente, finalmente vencemos aqui, já era hora. Provamos que somos os melhores de LA. Se cuidem”, afirmou vela Carlos em um vídeo postado no LAFCcontas de mídia social.

O atacante mexicano marcou dois gols e deu uma assistência para levar seu time à vitória e, com isso, se tornou o artilheiro do ‘El Trafico’ com 10 gols, um a mais que a Suécia Zlatan Ibrahimovic.

Até este domingo, LAFC registrou seis derrotas e dois empates em seus duelos de derby na casa do LA Galaxy desde que ingressou como uma equipe de expansão da MLS em 2018.

vela lembrou que sempre que visitavam o Dignity Health Sports Park “algo maluco acontecia”, mas finalmente conseguiram mostrar quem manda em Los Angeles.

“É ótimo. Sinto que mostramos muitas vezes que somos melhores do que eles, mas por algum motivo, sempre que jogamos aqui, é um começo louco”, vela disse.

“Depois dessa, espero que a gente ganhe mais vezes aqui e mostre cada vez que jogarmos Los Angeles Galaxy que somos o time desta cidade.”

Fãs do Galaxy perdem um grande jogo

Devido a um boicote contra a administração, muitos Los Angeles Galaxy os torcedores decidiram não comparecer ao Dignity Health Sports Park e, consequentemente, perderam um confronto intenso.

Galáxia indiscutivelmente teve uma de suas melhores atuações da temporada até agora, apesar Riqui Puigtentativa de que acertou a trave e chicarito Hernandezerro mano a mano com o goleiro John McCarthy.