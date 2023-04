Carlos Vela, o sonho impossível de Diego Cocca

Atodos os olhos estavam em Javier Chicharito Hernándezmas era vela Carlos que brilhou no duelo entre LAFC e Galáxia de Los Angeles. Vela, autor de dois gols, é hoje um sonho impossível para Diego Cocca na Seleção Mexicana.

Durante as últimas semanas muito se falou sobre o possível retorno de hernandez para a Seleção Mexicana depois de ter falhado, sem uma explicação clara de nenhum dos lados, a Copa do Mundo no Qatar 2022. Já se sabe que o Diretor Técnico do El Tri, Diego Martín Cocca entrou em contato com o ex Manchester United e Real Madrid jogador, a fim de se aproximar do retorno do artilheiro da seleção nacional.

No entanto, ele está voltando de uma lesão grave e sua equipe, Galáxia de Los Angelesteve um péssimo início de temporada na MLS, mesmo perdendo o El Trafico no domingo por 3 a 2 contra LAFC.

Essa questão está no olho do furacão, hernandez não foi convocado para o jogo da próxima quarta-feira do México contra os Estados Unidos e a volta, ao que tudo indica, terá que esperar, mas há outro mexicano que se destacou no clássico.

Nós estamos falando sobre vela Carloso LAFC capitão que também não foi para o Catar 2022 por decisão própria, ele mesmo descartou continuar na Seleção Mexicana, então parece que a Federação desistiu de tentar fazer com que ele revertesse essa decisão.

Diego Cocca fui ver Javier Hernándezporém, não se fala em conversa ou encontro com vela Carloso que parece necessário, especialmente devido à crise em que a Seleção Mexicana está imersa.

vela Carlos poderia, com certeza, dizer não ao ‘El Tri’ novamente, isso não seria surpreendente, mas em um momento de falta de jogadores no topo de seu desempenho, fazer uma nova tentativa de acender a vela da esperança com Vela parece fazer senso.