Carrossel Supermercado ABRE VAGAS para vários setores

O Carrossel Supermercado, rede de supermercados com mais de 50 anos de história, presente em diversas cidades do Sul de Minas, está atrás de novas pessoas para compor o seu time. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre, veja abaixo a lista de oportunidade disponíveis:

Atendente de Lanchonete – Loja Praça – São Lourenço – MG – Efetivo;

Auxiliar de Entrega – Loja Praça – São Lourenço – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Caxambu – MG – Efetivo;

Auxiliar de Salgadeiro – Caxambu – MG – Efetivo;

Balconista de Frios – Baependi – MG – Banco de talentos;

Balconista de Frios – Itanhandu – Efetivo;

Empacotador – Caxambu – MG – Efetivo;

Empacotador – Loja Centro – São Lourenço – MG – Efetivo;

Empacotador – Loja Praça – São Lourenço – MG – Efetivo;

Operador de Caixa – Itanhandu – Efetivo.

Mais sobre o Carrossel Supermercado e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Carrossel Supermercado, é interessante ressaltar que a rede tem o compromisso de oferecer aos clientes uma experiência de compra diferenciada, com produtos de qualidade, preços competitivos e atendimento de excelência.

Além disso, acredita que o sucesso da empresa depende do engajamento e da dedicação de seus colaboradores. Por isso, está sempre em busca de profissionais talentosos e comprometidos, que desejam crescer conosco e contribuir para o sucesso da empresa.

Por fim, além de oferecer um ambiente de trabalho desafiador e dinâmico, o Carrossel valoriza os colaboradores e oferece vários benefícios, além de oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!