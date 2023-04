A escolha do seu cartão de crédito precisa contemplar o seu estilo de vida, para que obtenha vantagens relacionadas ao programa de cashback da instituição financeira de seu interesse.

Cartão de crédito: dicas para obter benefícios além da isenção da anuidade

É possível obter vantagens através do cartão de crédito, além da isenção da tarifa da anuidade. Visto que muitas empresas oferecem programas que podem ser econômicos, a depender do estilo de vida do cliente.

Portanto, é cabível utilizar esse fluxo positivo de oferta e demanda para o consumidor final de forma resolutiva no seu processo financeiro.

Analise o cashback oferecido pela instituição financeira

Verifique o que pode ser viável dentro de um planejamento e como utilizar o benefício oferecido pela instituição financeira.

Por exemplo, se costuma viajar com frequência, um cartão de crédito que ofereça um programa de milhas aéreas pode ser viável, considerando a economia na próxima viagem.

Nubank Ultravioleta: vantagens para organizar suas viagens

O Nubank Ultravioleta é uma opção que pode ser interessante para o cliente, pois, além de oferecer vantagens para comprar passagens aéreas, o cliente Ultravioleta também tem acesso a áreas Vips e outros benefícios que tornam a viagem mais agradável.

Contudo, é válido ressaltar que o Nubank possui uma opção de cartão de crédito sem anuidade, o roxinho.

No entanto, o cartão Ultravioleta é uma opção que pode ser isenta de tarifas, a depender dos critérios da instituição e do perfil do cliente.

Contudo, essa opção é um exemplo interessante de que, ainda que o cliente pague a anuidade, é viável analisar as vantagens que podem compensar o custo.

Neon: cashback diferenciado

A fintech Neon oferece um cartão de crédito sem anuidade e uma conta digital sem tarifas, o que já é bastante interessante.



Entretanto, o cliente pode utilizar o programa de cashback para centralizar suas compras e obter descontos em diversas empresas. Além disso, o Neon também possui uma vantagem diferenciada, já que o cashback se estende para a opção débito do cartão.

Considere o custo-benefício das opções disponíveis

Grandes bancos tradicionais, como Itaú, Bradesco e Santander também oferecem produtos sem anuidade e com cashback para o cliente. Sendo assim, é viável analisar qual é a melhor opção para escolher um cartão de crédito sem anuidade.

Uma vez que é válido ressaltar que não é interessante que obtenha muitos cartões de forma simultânea, sob o risco de criar um ciclo de endividamento.