Cartão de crédito Saraiva tem alguma vantagem? E desvantagens? Saiba AGORA

Conheça o que o produto financeiro pode oferecer aos usuários

O cartão de crédito Saraiva é um cartão oferecido pela Saraiva, uma grande rede de livrarias no Brasil. Esse cartão pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa e oferece diversos benefícios aos seus usuários. Por exemplo, descontos em livros e outros produtos vendidos nas lojas da Saraiva, pontos no programa de fidelidade Saraiva Plus, parcelamento em até 24 vezes sem juros na loja virtual da Saraiva, entre outros.

Para solicitar o cartão de crédito Saraiva, é necessário ter mais de 18 anos, ter renda mínima comprovada de um salário-mínimo e preencher uma proposta de adesão no site da livraria. A análise de crédito é feita pelo banco parceiro responsável pelo cartão e, se aprovado, o cartão é enviado para o endereço do solicitante em até 20 dias úteis.

Vantagens do cartão de crédito Saraiva

O cartão de crédito Saraiva oferece diversas vantagens aos seus usuários, dentre as quais podemos destacar:

Descontos exclusivos em livros e outros produtos da Saraiva – Os usuários do cartão têm acesso a descontos exclusivos na compra de livros, CDs, DVDs e outros produtos vendidos nas lojas da Saraiva;

Programa de Fidelidade Saraiva Plus – O cartão de crédito Saraiva também oferece um programa de fidelidade, o Saraiva Plus, no qual os usuários acumulam pontos a cada compra realizada. Esses pontos são, em geral, trocados por produtos da Saraiva ou por descontos em compras futuras;

Parcelamento em até 24 vezes sem juros – Nas compras realizadas na loja virtual da Saraiva, os usuários do cartão têm a opção de parcelar em até 24 vezes sem juros, dependendo do valor da compra;

Anuidade gratuita – Dependendo da versão do cartão escolhido, é possível obter anuidade gratuita ou descontos na mesma;

Aceitação em milhares de estabelecimentos – cartão de crédito Saraiva é aceito em milhares de estabelecimentos no Brasil e no mundo, graças à sua bandeira Visa.

Essas são apenas algumas das vantagens oferecidas pelo cartão de crédito Saraiva. Vale ressaltar que as condições e benefícios podem variar de acordo com a versão do cartão escolhido e com as promoções vigentes.

Como solicitar o produto

Para solicitar o produto financeiro, você pode seguir os passos abaixo:

Acesse o site da Saraiva ( saraiva.com.br ) e selecione a opção “Cartão de crédito” no menu principal;

Escolha a opção “Peça já o seu” e preencha o formulário de solicitação com seus dados pessoais, informações de contato e de renda;

Depois de preencher todos os campos, clique em “Enviar proposta” para enviar sua solicitação para análise;

Aguarde o retorno da análise de crédito. O prazo pode variar, mas geralmente leva alguns dias úteis;

Se aprovado, você receberá o cartão no endereço informado na solicitação em até 20 dias úteis.

Vale ressaltar que a análise de crédito é de responsabilidade do banco parceiro responsável pelo cartão, e não pela Saraiva. Além disso, os requisitos e benefícios podem variar de acordo com a versão do cartão de crédito Saraiva escolhido e com as promoções vigentes.