Para escolher o seu cartão de crédito sem anuidade é importante considerá-lo como uma ferramenta objetiva a ser inserida no seu planejamento financeiro pessoal.

Cartão de crédito sem anuidade: vantagens, cashback e descontos

O cartão de crédito sem anuidade pode ser uma um produto vantajoso dentro de um planejamento, uma vez que é possível que o cliente obtenha benefícios além da isenção da tarifa anual do cartão.

Por conta da concorrência com a chegada das fintechs, muitos bancos tradicionais adaptaram seus produtos bancários e, atualmente, é possível encontrar muitas opções de cartões de crédito sem anuidade.

Analise o programa de cashback

Por isso, além da ausência dessa tarifa, é importante considerar o programa de cashback oferecido pela empresa. Uma vez que através do cashback, é possível obter vantagens relativas ao seu estilo de vida, o que é fundamental para sua análise.

Milhas de viagens

Por exemplo, se costuma viajar com frequência, optar por um cashback que ofereça milhas de viagens é relevante, pois assim poderá economizar na próxima viagem. Além disso, é possível buscar por cartões voltados para públicos específicos.

Público específico

Por exemplo, o Itaú possui um cartão de crédito e uma conta digital para quem gosta de games. Sendo assim, esse cliente pode obter vantagens na compra de diversos produtos e acessórios, além de descontos em lançamentos de diversos jogos.

Pontos e descontos

O cartão Carrefour oferece um programa de pontos interessante para o cliente centralizar suas compras no estabelecimento. Já que é possível obter o desconto em produtos e parcelamentos diferenciados.

Outras vantagens do cartão Carrefour é que o cliente pode acumular pontos e obter descontos em outras empresas do grupo, o que pode ser bastante relevante para o seu processo.

Cashback para o crédito e para o débito

Ainda é possível analisar as vantagens específicas de cada instituição, independentemente do público-alvo. Por exemplo, a conta digital Neon oferece para o cliente um cartão de crédito sem anuidade e uma vantagem através do cashback, que pode ser estendida ao cartão de débito.



Descontos importantes e vantagens para o seu estilo de consumo

Sendo assim, analise o custo-benefício de cada opção para inserir do cartão de crédito no seu planejamento de forma objetiva, considerando as vantagens do programa de cashback da instituição financeira.

Desta maneira, poderá obter vantagens além da isenção da tarifa principal do seu cartão, obtendo descontos relevantes dentro do seu estilo de compra e consumo.