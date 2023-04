Carteira de motorista preço 2023: BOA notícia para quem quer se habilitar

A obtenção da CNH é um marco importante na vida de muitas pessoas, permitindo a condução legal de veículos. No entanto, é comum que os candidatos se preocupem com a carteira de motorista preço 2023.

Com a chegada deste novo ano, muitos podem estar ansiosos sobre a carteira de motorista preço 2023. Na matéria desta sexta-feira (07) do Notícias Concursos, abordaremos as principais informações sobre os custos relacionados à obtenção da CNH em todo o Brasil, incluindo taxas, exames, aulas e documentos necessários.

Leia mais: É vantagem USAR a CNH Digital? Descubra mais sobre a nova forma de ter sua carteira de motorista em…

Obtenção da carteira de motorista preço 2023

A obtenção da carteira de motorista envolve o pagamento de várias taxas obrigatórias, que podem variar de acordo com o estado em que você reside. É importante estar ciente dessas taxas para se planejar financeiramente.

Além disso, é necessário apresentar alguns documentos obrigatórios, como:

RG;

CPF;

Comprovante de residência;

Comprovante de quitação do serviço militar (para homens maiores de 18 anos).

Esses documentos podem ter custos associados, como a emissão de segunda via ou autenticação, por exemplo.

Aulas teóricas, práticas e custos associados

Para obter a carteira de motorista, é necessário passar por aulas teóricas e práticas em uma autoescola credenciada. As aulas teóricas abordam o código de trânsito, sinalização, direção defensiva, primeiros socorros, entre outros temas. As aulas práticas se realizam no próprio veículo e visam ensinar o aluno a dirigir de forma segura e responsável.

Essas aulas podem ter custos associados, que variam de acordo com a autoescola e a localização. É importante pesquisar e comparar os preços das autoescolas em sua região antes de escolher uma. Além disso, algumas empresas oferecem pacotes promocionais que podem incluir descontos ou serviços extras, o que pode influenciar no preço total.

Exames médicos e psicológicos

Antes de obter a carteira de motorista, é necessário passar por exames médicos e psicológicos, que são obrigatórios. Esses exames visam verificar se o candidato está apto para veículos conduzidos, tanto do ponto de vista física quanto mental.

Os exames médicos podem incluir avaliação da acuidade visual, audiometria, teste de limitação física, entre outros. Já os exames psicológicos podem envolver testes de emocional, avaliação da capacidade cognitiva, entre outros.



Você também pode gostar:

Os custos desses exames podem variar de acordo com a clínica ou profissional escolhido, bem como a região em que você vive. É importante pesquisar e obter informações específicas sobre os custos desses exames antes de realizá-los.

Afinal, carteira de motorista preço 2023 sai por quanto?

Abaixo, montamos uma tabela com valores separados em cada etapa. Lembrando que este é o preço médio, servindo apenas como “base”. Valores finais dependem da localidade, empresa e profissional escolhido.

Exame médico/exame psicotécnico Exame médico R$ 120,00 Exame psicotécnico R$ 150,00 Taxas do Detran Cadastro Inicial RENACH R$ 70,00 Prova Teórica R$ 70,00 Licença aprendizagem da direção R$ 50,00 Prova prática direção R$ 70,00 Autoescola Aula teórica/45 horas R$ 400,00 Material usado no curso teórico R$ 60,00 Material usado na prova teórica R$ 50,00 Aula em simulador da direção/5 aulas R$ 270,00 Emissão LADV R$ 50,00 Aulas práticas direção/20 horas R$ 1.200,00 Marcação de exame direção R$ 60,00 Aluguel do veículo exame direção R$ 180,00 Total – R$ 2.800,00