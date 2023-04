Casa de Mario Lopez em Los Angeles é vendida por US$ 4,5 milhões

Mário Lopes finalmente conseguiu se desfazer de sua mansão na área de Los Angeles depois de colocá-la no mercado no ano passado – mas ele teve que cortar o preço para fazê-lo … no valor de US $ 2 milhões.

Fontes imobiliárias disseram ao TMZ … o apresentador de TV e ator de longa data acabou de fechar a venda de sua propriedade em Glendale esta semana por um total de US $ 4,55 milhões. A razão pela qual ele estava tentando se livrar dela, segundo nos disseram, é porque ele comprou outra mansão em LA no ano passado por muito mais – no valor de cerca de US $ 9,4 milhões.

Você deve se lembrar … ML está trabalhando para tirar esta propriedade de Glendale de suas mãos por um minuto. Ele o listou pela primeira vez em agosto por US $ 6,5 milhões … mas depois o retirou do mercado nas férias, pois não parecia haver muitos compradores na época. Em janeiro, ei relistou o lugar … só assim, por um pouco mais barato.

Duas coisas para tirar disso … uma, fala com o ambiente imobiliário agora. As propriedades simplesmente não estão vendendo como há alguns anos, durante a pandemia – quando as taxas de juros estavam superbaixas – e os compradores em potencial estavam correndo para comprar casas. Agora, as coisas desaceleraram um pouco … e os compradores estão mais exigentes.

A segunda coisa é que é um ótimo negócio para quem comprou o bloco do Mario — porque, obviamente, é uma beleza. BTW, Mario não está se estressando com alguns milhões … ele carregou e comprou a casa em 2010 por pouco menos de US $ 2 milhões.

Já falamos sobre esta casa antes. É um palácio de 8 quartos e 8 banheiros nos arredores de Los Angeles – longe de toda a loucura – mas com o mesmo luxo. Há uma estética espanhola antiga incorporada à arquitetura … mas o interior é o mais moderno possível.

A casa principal – e sua casa de hóspedes de dois quartos – fica em mais de meio acre e vem com sua própria academia particular, estúdio de dança, piscina, cozinha ao ar livre, cabana e quadra de bocha.