Casey Anthony continua sua aventura na Disney, procura brinquedos infantis

Casey Anthony passear na seção de brinquedos infantis da Disney World com certeza é uma visão estranha de se ver – mas é exatamente o que você tem aqui enquanto ela continua sua viagem na casa do rato.

A ré anteriormente absolvida – que estava em julgamento na Flórida há mais de uma década pelo assassinato de sua filha – foi flagrada novamente na sexta-feira no Lugar Mais Feliz da Terra … só que desta vez, ela parecia interessada nas opções de bonecas de pelúcia que a Mouse House tinha a oferecer.

Concedido, quase tudo dentro desta loja é adequado para crianças – mas ainda assim … é um pouco chocante, considerando sua história com sua própria filha falecida, Caylee — que foi encontrada morta em 2008 não muito longe daqui, que se tornou o centro de um julgamento massivamente divulgado contra sua mãe.

Como dissemos … Casey foi considerado inocente de nenhuma das acusações graves relacionadas à morte de Caylee. Ela só foi considerada culpada por mentir para a polícia na época – e por tudo mais. E, no entanto, ela ainda tem aquele fedor pairando por aqui… OH MEU DEUS

Anyhoo … Casey se aventurou em outro lugar na Disney World neste fim de semana, inclusive no Epcot Center, onde testemunhas a viram na área do Japão. O Epcot divide suas seções em cantos mundanos, e esta foto de Casey sugere que ela sabia que as pessoas a reconheciam.