Casey Anthony faz check-in no Walt Disney World Resort Hotel com um amigo

Casey Anthony está sentindo a magia no reino de Mickey, que por acaso fica na rua onde ela foi acusada de matar sua filha de 2 anos.

A ré anteriormente acusada, mas absolvida, foi flagrada na sexta-feira em Orlando … enquanto ela se registrava em um dos hotéis do Walt Disney World.

Parece que Casey vai passar o final de semana curtindo tudo que WDW tem a oferecer… e ela não precisa se preocupar em empurrar carrinhos ou manter as crianças entretidas na Mouse House, porque “Tot Mom” ​​está rolando com um adulto amigo.

Os hóspedes do hotel disseram ao TMZ … Casey fez o check-in com uma mulher loira e não parecia estar tentando se manter discreta, andando abertamente pelo saguão com sua bagagem a reboque.

Não vemos Casey desde que ela voltou aos holofotes no final de 2022, quando seu polêmico documentário“Casey Anthony: Where the Truth Lies” foi lançado.

Você não encontrará esse documento no Disney +, no entanto … é uma produção do Peacock.

Claro, Casey tem laços profundos com Orlando… foi lá que ela morou em junho de 2008, quando sua filha de 2 anos Caylee foi dado como desaparecido.

Os restos mortais de Caylee foram finalmente encontrados alguns meses depois em uma área arborizada perto da família Anthony, e Casey foi preso e acusado de assassinato em primeiro grau.

Ela se declarou inocente e foi julgada em 2011, com o júri a absolvendo de assassinato, homicídio culposo e abuso infantil. Ela só foi considerada culpada por mentir para a polícia.