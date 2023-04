A funcionalidade do Gift Card está disponível na nova versão do aplicativo do Inter e pode ser uma estratégia para as empresas. De acordo com informações oficiais do Inter, o Super App da instituição financeira permite que a empresa otimize seus processos em diversos aspectos.

Cashback: confira as vantagens do Gift Card Inter Empresas

Além da funcionalidade de controlar seus processos financeiros, é possível também criar processos relacionados a premiação e a fidelização, orimizando as finanças e as estratégias do negócio.

Com os Gift Cards a empresa pode incentivar seus colaboradores, criando campanhas motivacionais específicas que podem ser de grande valia para a cultura da empresa.

Campanhas internas e externas

Além disso, o Gift Card é uma forma de fidelizar clientes através de parcerias específicas, bem como, em situações eventuais, como projetos entregues, festas de final de ano e aniversários, por exemplo.

O Gift Card do Inter permite que a empresa reduza custos. Isso porque é possível economizar com compras recorrentes e também através de eventos pontuais, visto que o cliente Inter ganha cashback em segmentos diferentes.

Cashback

O Inter explica que o cashback consiste em devolver o dinheiro, sendo assim, parte do valor que o cliente paga é devolvido na conta digital Inter, ou ainda, é possível que o cashback seja direcionado para outra conta, caso o cliente não seja correntista do banco Inter. Através do Inter Shop, o cliente pode obter o cashback e receber os valores na sua conta.

Prazos

O prazo de pagamento depende da modalidade na qual a compra foi efetuada, bem como, se o cliente possui conta corrente na instituição financeira.

Em suma, o correntista do Inter tem prioridade para receber o cashback. Sendo assim, o cashback é pago em até um dia útil após as compras realizadas no Super App do Inter, ou ainda, caso a compra seja realizada em sites parceiros, esse prazo pode se estender para até 30 dias.

Já quem não é correntista do Inter, pode ter o cashback pago entre 45 e 120 dias após a efetivação da transação.

Formas de comprar no Inter Shop



O banco Inter explica que existem duas maneiras de realizar compras no Inter Shop. A primeira consiste na busca pelo produto e finalização da compra dentro do aplicativo do Super App do Inter.

De acordo com o Inter, essa modalidade de compra é chamada de “Compre direto no Super App”. Já a modalidade “Compre no site da loja”, se refere ao direcionamento direto para o site da loja parceira, nessa modalidade a compra é finalizada fora do Super App do Inter.

Portanto, o Gift Card do Super App do Inter pode ser utilizado de forma estratégica pelas empresas, além disso, é possível receber o cashback na conta PJ da instituição.