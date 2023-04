Caso de arma carregada de Latto descartado, programa de desvio concluído

latão ‘s alcançou a linha de chegada em seu estojo de armas carregado no aeroporto … porque nos disseram que foi descartado, agora que ela atendeu a todos os requisitos de um programa de um ano para liberar as acusações.

De acordo com o secretário do Tribunal Superior do Condado de LA, o caso da rapper foi oficialmente encerrado na terça-feira – de acordo com seu programa de diversão, Latto completou um curso de armas e segurança, 120 horas de serviço comunitário e evitou todas as armas de fogo para fazê-lo.