Causa da Morte de Harry Belafonte: Como morreu o ator e cantor?

Harry Belafonte, o gigante dos direitos civis e do entretenimento que começou como um ator e cantor inovador e se tornou um ativista, humanitário e consciente do mundo, morreu. Ele tinha 96 anos.

Belafonte morreu na terça-feira de insuficiência cardíaca congestiva em sua casa em Nova York, sua esposa Pamela ao seu lado, disse Ken Sunshine, da firma de relações públicas Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Com seu rosto bonito e brilhante e voz rouca e sedosa, Belafonte foi um dos primeiros artistas negros a ganhar muitos seguidores no cinema e a vender um milhão de discos como cantor; muitos ainda o conhecem por seu hit de assinatura “Banana Boat Song (Day-O)” e seu chamado de “Dia-O! Daaaay-O.” Mas ele forjou um legado maior quando reduziu sua carreira artística na década de 1960 e viveu o decreto de seu herói Paul Robeson de que os artistas são “porteiros da verdade”.

Belafonte trabalhou com seu amigo Martin Luther King Jr.

Ele permanece como o modelo e o epítome do ativista de celebridades. Poucos acompanharam o tempo e o compromisso de Belafonte e nenhum de sua estatura como ponto de encontro entre Hollywood, Washington e o movimento pelos direitos civis.

Belafonte não apenas participou de marchas de protesto e shows beneficentes, mas também ajudou a organizar e angariar apoio para eles. Ele trabalhou em estreita colaboração com seu amigo e colega geracional, o Rev. Martin Luther King Júnior., frequentemente intervindo em seu nome com políticos e outros artistas e ajudando-o financeiramente.

Ele arriscou sua vida e sustento e estabeleceu altos padrões para as celebridades negras mais jovens, repreendendo Jay Z e Beyonce por não cumprirem suas “responsabilidades sociais” e orientando Usher, Common, Danny Glover e muitos outros. No filme de 2018 de Spike Lee, “BlacKkKlansman”, ele foi escalado apropriadamente como um estadista mais velho ensinando jovens ativistas sobre o passado do país.