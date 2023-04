Ceballos oferecido ao Atlético de Madrid e vários clubes da Premier League

Daniel Ceballos‘ futuro ainda está indeciso. Depois de seis temporadas tentando, sem sucesso, ter sucesso no Real Madrida realidade é que o médio continua sem equipa para continuar um percurso que parecia não ter limites quando se estreou com Real Betis.

tanto que Real Madrid eles mesmos tiveram que vencer a batalha contra Barcelona para assiná-lo. Tanto que os blancos acreditaram ter garantido os serviços do meio-campista que dominaria a LaLiga Santander e a seleção espanhola por uma década.

Isso aconteceu no verão de 2017. Seis anos depois, as expectativas estão longe de serem cumpridas… apesar de nesta temporada ele ter tido alguns momentos brilhantes como Real Madrid jogador.

Mas voltemos ao verão de 2022, o último antes do fim do ceballos‘ contrato com Real Madrid e numa altura em que a comitiva do médio ainda não tinha notícias da intenção de renovar o seu contrato… e pôr fim a uma relação em que se depara com um dos melhores, talvez o melhor, médios do Velho Continente : Casemirojá em Manchester United, Lucas Modric e Toni Kroos.

Uma chamada… e nada mais

Foi lá que sua comitiva entrou em contato com Atletico Madrid, o eterno rival na capital. Uma ligação que chegou ao último andar do Metropolitano perguntando sobre o possível interesse em adquirir os serviços de ceballos uma vez que seu contrato acabou.

As conversas, segundo Atletas fontes, “não foi mais longe”. Foi um contato da comitiva do jogador que não foi considerado pelo Atletas pois entenderam que não é um jogador com o perfil que precisam naquela posição.

Em todo o caso, não é a única equipa que experimentou a oferta na Europa, onde não poucas equipas (especialmente na Premier League) souberam em primeira mão da disponibilidade do jogador para o próximo verão… oferta de Real Madrid.