Celebridades apoiam adolescente negro Ralph Yarl após tiroteio chocante em Kansas City

Ralph Yarl o jovem negro de 16 anos que foi baleado em Kansas City depois de acidentalmente ir para a casa errada, está recebendo uma grande quantidade de apoio – financeiro e de outra forma – de celebridades que conscientizam sobre a trágica história do adolescente.

A tia de Ralph criou um GoFundMe após o tiroteio da semana passada, e rapidamente recebeu mais de US$ 1,8 milhão em doações – e isso inclui uma doação de US$ 1 mil de Julianne Hough e outros $ 1K do comediante Lil Rel Howery.