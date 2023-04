Celebridades reclamam do último dia de marcações azuis gratuitas no Twitter

Elon Musk e companhia. estão fazendo uma grande mudança no Twitter a partir deste mês – e isso afetará quase todas as celebridades verificadas por aí … muitas das quais não estão felizes com isso.

Claro, estamos falando das cobiçadas marcas de seleção azuis – que, por anos, serviram como sistema de verificação oficial no aplicativo de pássaros … para distinguir figuras públicas proeminentes e outras pessoas notáveis ​​de todas as normas. Dizem que tudo isso vai acabar em abril.

indo para a cama hoje à noite com meu marido marca de seleção, sabendo que tudo estará acabado pela manhã pic.twitter.com/hYXKNrpsdt — chrissy teigen (@chrissyteigen) 1º de abril de 2023

Daqui para frente, Elon disse que vai começar a cobrar das pessoas US$ 8/mês pelas assinaturas do Twitter Blue – dando a elas a opção de comprar o cheque azul. Não apenas isso, mas ele está descontinuando as verificações de legado… essa desmontagem deve começar hoje, 1º de abril.

Em outras palavras, todas as estrelas que desfrutaram do status de verificação oficial serão como o resto de nós – e um bom punhado já está de luto, Chrissy Teigen incluído.

Amigos, há problemas maiores no 🌎do que no azul verificado ✔️ao lado do meu nome nesta conta. Mas sem isso, qualquer um ainda pode ser eu. Então, se eu perder isso ✔️ saiba que vou deixar esta plataforma. Qualquer pessoa aparecendo com ele = um impostor. Digo isso enquanto ainda sou oficial. — jason alexander (@IJasonAlexander) 28 de março de 2023

Ela, brincando, se despede de seu status de cheque azul com uma resposta atrevida … indicando que ela não está desembolsando o dinheiro para permanecer verificada. O mesmo vale para uma tonelada de outras celebridades, algumas das quais parecem genuinamente irritadas com isso. Jason Alexander diz que sai daqui se perder o cheque.

William Shatner também recentemente pareceu bastante irritado com a falta de freios e contrapesos no novo espaço do Twitter, escrevendo … “Ei @elonmusk, o que é isso sobre cheques azuis desaparecendo a menos que paguemos o Twitter? Estou aqui há 15 anos dando meu ⏰ e espirituoso pensamentos todos para bupkis. Agora você está me dizendo que eu tenho que pagar por algo que você me deu de graça? O que é isso – o Colombia Records & Tape Club? Dar Dionne Warwicktambém, reclamou sobre isso.

Não estou pagando por um cheque azul. Esse dinheiro poderia (e irá) ir para meus lattes quentes extras. 😒 — Dionne Warwick (@dionnewarwick) 31 de março de 2023

Ela escreve: “Não estou pagando por um cheque azul. Esse dinheiro poderia (e irá) ir para meus lattes quentes extras”. Chá gelado recebi algo semelhante esta semana … prometendo ficar sem cheque azul se o empurrão chegar. Conforme informamos… Lebron James prometeu algo semelhante também.

Muitas estrelas parecem estar dispostas a perder sua verificação se isso significar que precisam pagar, mas a partir de agora – quase todo mundo ainda tem seus cheques … então talvez isso seja uma piada de primeiro de abril?

Importante estabelecer se alguém realmente pertence a uma organização ou não para evitar a representação https://t.co/nFnr2hFvbY —Elon Musk (@elonmusk) 31 de março de 2023

Provavelmente não. Apenas alguns dias atrás, Elon estava apontando as pessoas na direção do sistema de organizações verificadas do Twitter – que parece voltado para garantir que empresas, organizações de notícias e outras entidades notáveis ​​continuem a ser verificadas no Twitter … sem falsificação de identidade.

Todos os outros, porém – incluindo jornalistas individuais, etc. – podem ter que desembolsar se quiserem seus cheques azuis. Com certeza será um show de merda por um tempo … veremos onde as fichas caem.