Celebrity Cruises processa homem que morreu em navio e colocou em refrigerador de bebidas

78 anos RobertLewis Jones morreu no Celebrity Equinox em agosto no meio do alto mar. Quando o navio atracou em Ft. Lauderdale 6 dias depois, sua esposa diz que soube que o corpo de seu marido de 55 anos foi colocado em um refrigerador, que é usado para estocar bebidas e mantê-las resfriadas.

O processo afirma que o corpo deveria ter sido colocado no necrotério do navio de cruzeiro para os devidos cuidados. Eles dizem que, como resultado, o corpo de Jones estava muito decomposto.

Quando o navio atracou em Ft. Lauderdale, um assistente do xerife subiu a bordo e o corpo não estava em lugar nenhum no necrotério. O processo afirma que os funcionários do serviço funerário o encontraram dentro de um saco respingado de sangue, no chão do refrigerador.