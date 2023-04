Celine Dion lança nova música e protagoniza filme após anúncio de doença rara

Ccantora e atriz anadiana Celine Dion voltou às manchetes depois de lançar sua nova música, Love Again, que também será o tema principal do filme que ela estrelará.

Dion foi forçada a cancelar sua turnê deste ano depois de anunciar que ela sofre de uma doença rara. Enquanto isso, Love Again já se tornou um grande sucesso.

“Você pode pensar que seu mundo está acabando, mas não vai. Você pode pensar que precisa desistir, mas não desiste”, diz a letra de Love Again.

“Porque você não precisa mover uma montanha, apenas continue se movendo. Cada movimento é uma nova emoção. E você não precisa encontrar as respostas, apenas continue tentando. O sol nascerá novamente. As tempestades diminuem novamente. Isso não é o fim. E você vai amar de novo.”

O primeiro papel principal de Dion

Este single, junto com outras quatro músicas, fará parte da trilha sonora do filme que também se chamará Love Again. É inspirado por um dos momentos mais difíceis da vida de Dioncantora e agora atriz, que perdeu o marido em 2014.

Será a primeira vez que Dion participa de um filme como atriz, mas não é a primeira vez que uma de suas canções soa em um filme. Na verdade, o Titanic apresentou um de seus maiores sucessos, My Heart Will Go On.

“Eu me diverti muito fazendo este filme”, Dion observado.

“Ter o privilégio de contracenar com os belos e talentosos atores Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan em meu primeiro longa-metragem é um presente que guardarei para sempre. Acho que é uma história maravilhosa de bem-estar e espero que as pessoas gostem e gostem das novas músicas também”.

Qual é a doença de Celine Dion?

Foi em dezembro passado que a canadense postou um vídeo no Instagram para revelar que foi diagnosticada com um distúrbio neurológico conhecido como síndrome da pessoa rígida. Ela anunciou que não estaria pronta para iniciar uma turnê europeia em fevereiro, como havia planejado.

A síndrome da pessoa rígida é uma doença muito rara que causa espasmos musculares e afeta as atividades cotidianas, como caminhar, comer e até cantar.