Celtics vence Hawks por 2 a 0 na série e parece destinado à próxima rodada

Jayson Tatum teve 29 pontos e uma enterrada enfática para encerrar uma corrida final decisiva e o celtas de Boston bater o Atlanta Hawks 119-106 na noite de terça-feira para assumir uma vantagem de 2-0 na série de playoffs da primeira rodada.

Derrick White somou 26 pontos e sete rebotes, e Jaylen Brown marcou 18 pontos. Boston superou Atlanta por 64-40 na pintura.

Dejounte Murray liderou o Hawks com 29 pontos, e Trae Young tinha 24.

O jogo 3 é sexta-feira à noite em Atlanta.

Com uma queda de 20 pontos, o Hawks reduziu para um dígito no final do terceiro quarto.

Com o Atlanta perdendo por 74-57, Young foi para o banco e ficou de fora nas últimas 7:07 do período, visitando brevemente o vestiário.

Seus companheiros de equipe pegaram sem ele, superando o Celtics por 24-16 para chegar a nove – em 90-81 – entrando no quarto.

Young voltou para o início do período final e marcou quatro pontos consecutivos faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, fazendo o placar de 104 a 95.

Mas o Celtics respondeu com uma corrida de 15-2 – marcado por uma cesta de 3 pontos e enterrada de Tatum – para recuperá-lo para 119-97 com 2:16 restantes.

Enquanto o Hawks trouxe um melhor toque de chute na terça-feira, o Celtics elevou sua energia geral, derrotando repetidamente o Atlanta na quadra na transição e ultrapassando o Hawks nas bolas perdidas.

Um exemplo flagrante foi no segundo quarto, quando Brown arrancou a bola livre quando De’Andre Hunter passou.

Malcolm Brogdon o encurralou e jogou à frente de um Brown correndo, que se dividiu entre Young e Dejounte Murray quando foram pegos assistindo a bola.

Início mais rápido

Depois de se atirar em um buraco no Jogo 1, os Hawks aumentaram sua agressividade no início do Jogo 2.

Eles acertaram oito de seus primeiros 14 arremessos para assumir a liderança de 22 a 11, respondendo ao apelo do técnico Quin Snyder para que seu time não perdesse os chutes abertos por causa do que aconteceu na abertura.

O Celtics respondeu pegando as coisas no lado defensivo e, durante um trecho de mais de quatro minutos, forçou nove erros consecutivos e cinco viradas do Atlanta.

Isso ajudou Boston a terminar o primeiro quarto em uma corrida de 17-3, pontuada por uma campainha de 42 pés de Brogdon.

Sugestões

Hawks: Depois de assumir a liderança por 22 a 11 no primeiro quarto, o Hawks foi derrotado por 29 a 10 nos 10 minutos seguintes de ação do jogo, cometendo seis viradas e acertando 4 de 16 arremessos de campo.

Celtics: Liderou por 61-49 no intervalo. … A rebatida perdida de Willliams na marca de 5:01 do segundo quarto foi sua primeira falha na série. Ele tinha sido 10 para 10 para o ponto. … Superou o Hawks por 18–6 na pintura no primeiro quarto.