Centro Universitário Senac abre matrículas do Vestibular Digital 2023/2

O Centro Universitário Senac abriu o período de inscrição para o Vestibular Digital para ingresso de novos alunos no 2º semestre letivo de 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 18 de agosto.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio do site do Senac. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$25, dentro do prazo estabelecido.

Vestibular Digital

Nesta edição do processo seletivo estão sendo ofertadas vagas para 27 opções de cursos de graduação presenciais. Poderão se inscrever os estudantes que tenham o Ensino Médio completo.

O Vestibular Digital 2023/2 contará com duas modalidades de seleção: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e aplicação de prova on-line. No caso da seleção via Enem, a instituição fará apenas o aproveitamento das notas da prova de redação.

Os candidatos que optarem por realizar a prova on-line deverão responder a avaliação até o dia 18 de agosto. A prova consistirá na apresentação de uma proposta de redação em Língua Portuguesa sobre tema da atualidade.

Ainda de acordo com o edital, o resultado da seleção via Enem será liberado em até 24h após a inscrição. Já a divulgação do resultado da seleção via prova on-line será em até 72h após o candidato responder a avaliação.

Descontos

Os estudantes que concluíram o Ensino Médio Técnico, fazem ou fizeram algum curso técnico no Senac; concluíram o Ensino Médio na rede pública a partir do ano de 2018; e que são proprietários, empregados e os respectivos dependentes de empresas contribuintes do Senac ou aos sindicatos filiados à FecomercioSP poderão concorrer a um desconto de 50% para os cursos presenciais de graduação.

Já os descontos de 20% são para os estudantes que já fizeram o Enem (com nota igual ou superior a 501 pontos); e que já fizeram algum curso livre, de graduação, pós-graduação ou extensão e/ou participou de atividade educacional com inscrição no Senac, a partir do ano de 2018.

Confira o edital na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEL inicia aplicação das provas da 2ª fase do Vestibular 2023 na tarde deste domingo (2); saiba mais.