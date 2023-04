Chad Mendes indeciso sobre o futuro, mas se o maior dia de pagamento para enfrentar Eddie Alvarez for sua luta final, ‘este é o caminho a percorrer’

Tudo na carreira de Chad Mendes agora é uma luta de cada vez.

Na verdade, verdade seja dita, o ex-desafiante ao cinturão dos penas do UFC nem pretendia competir mais uma vez depois de se aposentar em 2018, mas quando o BKFC apareceu com uma oferta e uma oportunidade que ele não podia recusar, Mendes decidiu voltar.

Ele obteve uma vitória impressionante em sua estreia na luta sem luvas, mas Mendes ficou na mesma encruzilhada novamente. O veterano de 37 anos tinha negócios e investimentos para mantê-lo ocupado o suficiente para nunca mais lutar, mas Mendes recebeu outra ligação que imediatamente despertou seu interesse.

“Sinceramente, eu não sabia se voltaria a lutar depois daquela última”, disse Mendes no O lutador contra o escritor. “Foi uma espécie de acertar e errar. Eu tinha uma tonelada de outras coisas em termos de negócios que estava fazendo, então foi meio que colocado em segundo plano um pouco. Mantivemos contato com Bare-Knuckle aqui e ali ao longo do ano passado, mas não foi até o início deste ano, quando eles disseram que temos alguns grandes nomes que estamos contratando e um deles é Eddie. [Alvarez], e queremos conversar. Eu estava tipo, ‘Vamos fechar um contrato agora.’

“Isso é uma luta, é um adversário que eu abriria mão de tudo para entrar lá e fazer. Foi mais ou menos isso que aconteceu.”

Ex-campeão peso-leve do UFC com uma longa história no esporte, Eddie Alvarez há muito é considerado uma lenda do MMA, com passagens por várias grandes promoções, incluindo Bellator e ONE Championship. Depois que seu tempo na organização com sede em Cingapura chegou ao fim, Alvarez assinou com o BKFC.

Receber uma oferta para lutar contra Alvarez junto com um pagamento muito lucrativo foi exatamente o incentivo que Mendes precisava para competir novamente nesta fase de sua carreira.

“Eu e [Urijah] Faber falou sobre isso anos atrás”, explicou Mendes. “Você quer chegar ao ponto em que não depende tanto da luta quanto ao dinheiro, como se tivesse que fazer isso, que é onde eu sinto que estou na vida. Essas grandes oportunidades surgem, você pode escolher. O que você quer fazer? Você não precisa fazer isso, mas é uma oportunidade.

“Esta é uma grande p****** de oportunidade. Isso é enorme. Consigo entrar lá e competir contra um cara que está há muito tempo no esporte, alguém que acho que posso vencer e colocar esse nome no currículo.”

Além do valor do nome que Alvarez representa, Mendes confessa que o dinheiro que lhe foi oferecido pelo BKFC era bom demais para deixar passar.

Era o tipo de salário que Mendes gostaria de ter com mais frequência quando competia no UFC e, embora não esteja reclamando retroativamente, está muito agradecido por estar ganhando esse dinheiro agora.

“Este é o maior dia de pagamento da minha carreira”, revelou Mendes. “Você rebenta, você chega a esse ponto, e então eu me aposentei e basicamente nunca vejo esses dias de pagamento, e então essas oportunidades aparecem e são os dias de pagamento que eu tenho procurado por toda a minha carreira no UFC.

“Obviamente, eu não quero dizer que é um acéfalo, porque há muito pensamento nisso para mim e minha família. Lutar em geral é perigoso, mas sinto que quando saí do UFC, ainda estava no meu auge. Não saí porque senti que estava acabado, estava muito velho, estava sendo preterido. Eu ainda estava lutando e competindo com os melhores caras do mundo.”

Assim como o resultado de sua luta anterior no BKFC, Mendes não pode dizer com certeza se sua próxima luta contra Alvarez pode acabar sendo sua última aparição em esportes de combate. Havia uma boa chance de sua estreia no BKFC ter sido facilmente a única vez em que ele lutou em uma competição sem luvas, mas Mendes recebeu a oferta para enfrentar Alvarez com o grande pagamento em anexo.

Uma vitória no sábado não será o fator determinante para o seu futuro, mas Mendes é honesto o suficiente para admitir que não poderia imaginar uma conclusão muito melhor para sua carreira se esse for realmente o fim.

“Não sei se essa será a última luta ou não”, disse Mendes. “Vamos ver como isso vai e reavaliar, mas se for, f ***, este é o caminho a seguir.

“Um cara como Eddie, chega lá, bate nele e depois os enforca. Não sei. Teremos que ver. Eu continuo indo e voltando com minha esposa e todos os meus amigos, todo mundo meio que quer que eu desligue depois disso, mas vamos ver.”

No que diz respeito à luta, Mendes está pronto para bater de frente com um bruto como Alvarez, cuja carreira foi construída em torno de ser um dos lutadores mais empolgantes do esporte, com uma longa lista de batalhas memoráveis ​​em seu currículo.

Claro, Alvarez também absorveu muito castigo durante essas muitas guerras, e é difícil recuperar o que se perdeu com o dano causado durante uma carreira como a dele.

Mendes está definitivamente curioso para testar o queixo de Alvarez no sábado, porque ele conhece o tipo de poder que possui – e isso pode significar um desastre para um lutador que pode não ser mais capaz de enfrentar essas tempestades.

“A melhor coisa [about Eddie] é que ele teve uma carreira muito longa, lutou muitas vezes, mas esteve em tantas guerras que todos nós gostamos mais do que qualquer coisa de assistir, mas essa m*rda pega você”, disse Mendes. “Ele está obviamente mais velho agora. Ele está fora do jogo há dois anos quando lutamos. Nos últimos anos, especialmente, ele entrou em algumas grandes guerras ou foi nocauteado. Eu não sei o que vai acontecer. Só não sei o que Eddie vai apresentar, então estamos nos preparando para o melhor Eddie possível. Nós vamos descobrir.

“Acho que no primeiro grande soco que der nele, vamos ver se Eddie realmente quer estar lá ou se ele só quer um contracheque para sair.”

