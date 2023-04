Chael Sonnen amou Israel Adesanya virando ‘heel’ no UFC 287, debochando do filho de Alex Pereira: ‘Foi um trabalho lindo’

Chael Sonnen sabe uma ou duas coisas sobre explorar o lado teatral do MMA.

Em seu auge, “The Bad Guy” foi um dos autopromotores mais perspicazes a amarrar um par de luvas de quatro onças, usando seu dom de tagarelice para se impulsionar ao estrelato. Sonnen acabou lutando por títulos em duas divisões diferentes do UFC e encabeçou uma miríade de eventos lucrativos e pay-per-views, então ele conhece uma boa promoção de luta quando a vê.

Tudo isso quer dizer que Sonnen acompanhou de perto o trabalho de Israel Adesanya após o nocaute do título de “The Last Stylebender” sobre Alex Pereira no UFC 287 – e Sonnen saiu intrigado com o que viu do agora duas vezes peso médio do UFC campeão.

“Acho que ele foi calcanhar – e é um grande negócio”, disse Sonnen na segunda-feira A Hora do MMA. “Se ele foi calcanhar, isso importa. E a razão pela qual digo isso é quando eles jogam para eles nos bastidores e Izzy está tentando animar o que é o nome dele, e Izzy está dizendo a ele: ‘Ei, ótimo trabalho, você sempre será um campeão para mim’, e então ele vai a uma coletiva de imprensa pós-luta e diz: ‘Tudo é quadrado no mundo. Esqueça que ele me venceu três vezes e pegou tudo que eu queria e me tirou de um esporte e me venceu na frente do mundo, Madison Square Garden. Já ganhei uma vez.

“A única vez que vi isso – e foi embaraçoso da primeira vez – foi quando Chuck [Liddell] perdeu para Tito [Ortiz], e o Tito, que estava limpo, perdeu o cinturão, perdeu a fama, perdeu o dinheiro, perdeu o emprego na empresa, vai num programa que ninguém assistiu, dá um tiro em um cara de 48 anos, e depois diz: ‘Bem, está tudo bem.’ Bem, não, não é bom. Chuck está muito à sua frente. Ele está milhões à sua frente. Ele é luta, é experiência, é oportunidade, percepção do público à sua frente. Ele pegou todas essas coisas.

“Então eu vi Tito fazer isso, e agora volto para Adesanya – Adesanya tentou agir como se estivéssemos quites. Ele tirou você de um esporte. Ele te perseguiu neste. Ele derrotou você em Meca. Não é à toa, mas você não é quadrado – a menos que seja um salto.

Depois de perder três vezes para Pereira no kickboxing e no MMA, Adesanya finalmente se vingou do brasileiro na tentativa número quatro, demolindo seu inimigo com um nocaute no segundo round no último sábado no UFC 287.

Depois, Adesanya e Pereira se abraçaram nos bastidores do Kaseya Center de Miami, que Sonnen gostou particularmente por sua natureza “muito condescendente”. Adesanya também se apoiou em seu carisma disparando uma saraivada de flechas falsas sobre o corpo inconsciente de Pereira após o nocaute, depois zombando do filho mais novo de Pereira – que estava sentado ao lado da jaula – imitando a comemoração que o filho de Pereira dirigiu a ele após sua derrota por nocaute para o brasileiro em seu segunda luta de kickboxing em 2017.

“Foi um belo trabalho”, disse Sonnen sobre o campeão zombando do filho de Pereira, que até mesmo Adesanya admitiu ter sido “mesquinho” em sua entrevista coletiva pós-luta.

“Apenas, isso é realmente bom aqui. Quero dizer, ele estava em dívida. Isso foi bom. Sem falar que acho que o jovem ainda é menor de idade. Acho que ele tinha cerca de seis anos na época daquele vídeo de kickboxing. tem sido sobre [six] anos. Acho que ele tem seis anos. Não, é um grande negócio embora. Se você fizer isso com um adulto, é um pouco diferente. Se você fizer isso com um menor – eu simplesmente achei ótimo. Eu realmente fiz.

Uma das principais razões pelas quais Sonnen sente que a decisão de Adesanya de virar o “calcanhar” importa a longo prazo é por causa da maior questão que surge no UFC 287: o que vem a seguir?

Após o evento, Adesanya descartou veementemente a ideia de voltar a lutar uma trilogia de MMA com Pereira e, em vez disso, dirigiu seu veneno ao contendor sul-africano Dricus Du Plessis. E ao fazer isso da maneira que fez, Sonnen acredita que Adesanya pode ter mudado com sucesso a narrativa em torno de sua rivalidade contínua com Pereira.

“Espero que os fãs ou mesmo os lutadores possam sentar e estudar isso”, disse Sonnen. “Se você não quer algo, nunca ajuda na vida ter um reclamante – a menos que esse reclamante lhe dê uma sugestão. Você não entende muito disso. Temos políticos que vão entrar e reclamar do outro lado tentando fazer alguma coisa, eles não dão uma sugestão. Certo?

“Obviamente deveria ser Pereira vs. Adesanya parte três, obviamente, mas Adesanya agora criou uma conversa totalmente nova com Du Plessis – ao ponto, ele me conquistou. Eu vim para o seu show, o maior show em nosso espaço, e estou pressionando por Du Plessis. Essa foi uma ideia que eu nunca teria tido por conta própria. Portanto, é uma grande diferença se você fizer o que Adesanya fez, que é criar outro exército, criar uma outra luta.

“Olha, se o Pereira ficar em 85, tem que ser o Pereira”, continuou. “Nada mais realmente faria sentido. [Robert] Whittaker não tem um parceiro de dança. Todo mundo está bem lotado. O outro lado da moeda – Izzy só pediu uma coisa. Ele foi muito claro ao nos dizer isso: ‘Eu gostaria de alguma paródia. Eu gostaria de caras novos.’ Ele foi e venceu todo mundo, depois venceu alguns deles duas vezes. Ele está se preparando para vencer alguns deles pela terceira vez. Ou podemos descer no ranking para quem ainda não esteve lá, podemos trazer Du Plessis, temos o tie-in africano, ele está um pouco em um rolo – vamos fazer isso.

“Acho que essa discussão vai ganhar o dia com o Pereira fora da categoria. A verdadeira questão é, se Pereira for para 205, ele vai direto para a luta pelo título mundial? Eles tiveram apenas um cara na história para ser engomado em 85 e disputar em 205 – é o seu, de verdade.