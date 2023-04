Chael Sonnen aponta Israel Adesanya como o maior peso médio de todos os tempos: ‘Acredito que sim’

Chael Sonnen conhece a grandeza quando a vê.

Com o UFC 287 no espelho retrovisor e Israel Adesanya de volta ao topo da divisão dos médios do UFC, Sonnen já viu o suficiente. Ele está pronto para consagrar “The Last Stylebender” como o maior peso médio a amarrar um par de luvas de quatro onças.

“Acredito que sim”, disse Sonnen recentemente em A Hora do MMA.

Adesanya, 33, recuperou seu título dos médios no UFC 287, demolindo Alex Pereira com um nocaute no segundo round para finalmente se vingar do homem que o havia derrotado em três lutas consecutivas em kickboxing e MMA. Adesanya é agora bicampeão do UFC e detém um recorde de 13-1 na divisão de 185 libras do UFC. Ele defendeu seu cinturão cinco vezes consecutivas durante seu primeiro reinado de título.

Claro, a principal competição para Adesanya nas fileiras históricas dos médios é o antigo campeão do UFC Anderson Silva. Desde sua estreia no UFC em junho de 2006 até o final de sua corrida pelo título em 2013, “The Spider” acumulou um recorde perfeito de 16-0 no octógono com uma série de finais de destaque em duas divisões e 10 defesas de título consecutivas, a última de que continua sendo a segunda maior série de defesas de campeonato na história do UFC, atrás apenas das 11 defesas bem-sucedidas de Demetrious Johnson de seu cinturão peso mosca do UFC de 2012-17.

Duas das defesas de título mais memoráveis ​​de Silva foram contra Sonnen, já que os dois eram rivais ferozes e juntos criaram uma das rivalidades mais icônicas da história do esporte.

No entanto, Sonnen ainda coloca Adesanya à frente de Silva de uma perspectiva histórica, apenas por causa da luta de 2019 entre os dois pesos médios, que viu Adesanya, de 29 anos, derrotar Silva, de 43, por decisão unânime no UFC 234.

“Aqueles caras lutaram, então é aí que é difícil para mim”, explicou Sonnen. “Quando dois caras brigam, e então você argumenta que o cara que perdeu é melhor, e então você tenta ser esperto e diz, ‘Bem, mas não foi no auge deles’, é simplesmente estranho.

“Existe um respeito que você tem que pagar ao adversário, ou de que adianta fazer isso? Qual é o sentido de sair e dizer quem é melhor? O que as pessoas vão fazer quando for Adesanya x Pereira? Eles vão dizer que é Adesanya? Bem, o outro cara fez o que fez, mas fez três vezes com ele. É um daqueles pontos em que o confronto direto tem que importar, ou por que estamos fazendo isso? E Adesanya venceu [against Silva].”

Sonnen defendeu ainda mais sua posição observando o que Adesanya enfrentou quando enfrentou Silva – um lutador que Adesanya idolatrava durante seus primeiros dias nos esportes de combate.

“É realmente difícil estar na posição de Adesanya”, disse Sonnen. “É muito difícil quando você está lutando contra seu ídolo. Certo? E Adesanya tinha 16 anos quando fiz meu negócio com Anderson. Ele era um garoto magro de 16 anos da Nova Zelândia e continuou twittando.

“Fiquei vendo os tweets dele e ele estava do lado do Anderson. Ele não gostava de mim e não gostava da boca. Foi uma dessas coisas – 16 [years old] – e todos esses anos depois, você está em frente ao cara que você admirava, que o colocou no esporte, o pôster dele está na sua parede. Tem muita coisa contra o Izzy nessa luta também, não só o Father Time que foi contra o Anderson. Vai nos dois sentidos. Eles lutaram, foi cara a cara, e ele venceu.

“Não sei, acho que você tem que viver com isso”, continuou Sonnen. “E você sabe quem me apoiaria é o Anderson. Anderson Silva não diria a você: ‘Arrume uma desculpa para mim’. [He’d tell you,] ‘Eu lutei com ele, justo e quadrado. Ele ganhou.'”