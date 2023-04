Chael Sonnen pede que UFC cancele Robert Whittaker x Dricus du Plessis: ‘O que estamos fazendo?’

Chael Sonnen tem um pedido simples para os casamenteiros do UFC: Cancele o eliminador de título agendado entre Robert Whittaker e Dricus du Plessis o mais rápido possível.

Whittaker e du Plessis se enfrentam para determinar o próximo desafiante do campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, em 8 de julho no UFC 290. No entanto, Adesanya já venceu por 2 a 0 em sua série contra Whittaker e deixou bem claro que quer ensinar du Plessis uma lição a seguir. Na semana passada, “The Last Stylebender” atacou o contendor sul-africano em um longo discurso em seu canal no YouTube, continuando uma treta feia que começou depois que du Plessis questionou se Adesanya era um verdadeiro campeão africano.

E Sonnen simplesmente não consegue ver a lógica por trás do UFC potencialmente jogando fora uma luta rancorosa de Adesanya para marcar Whittaker x du Plessis.

“É tarde demais para coçar? É tarde demais? Por que estamos fazendo essa luta?” Sonnen disse em seu canal no YouTube.

“Não é tão tarde. Não deveríamos ter feito du Plessis vs. Whittaker, deveríamos, pessoal? Devíamos ter feito du Plessis vs. Adesanya, não devíamos, pessoal? Quero dizer, Izzy diz: ‘Não vou lutar com mais ninguém até lutar com ele’. Izzy não se importa se [du Plessis] não vence Whittaker. Você está ciente disso? É muito importante que você entenda isso. Quando Izzy diz: ‘Não vou lutar com ninguém até lutar com ele’, não era Izzy saindo e dizendo: ‘Eu prevejo que ele vencerá Whittaker’. Na verdade, Izzy prevê que Whittaker vai derrotar Du Plessis. Izzy não se importa se [du Plessis] vem de prejuízo. Ele não se importa se está vindo de uma derrota humilhante por nocaute – ele vai lutar com ele a seguir, de acordo com Izzy.

“Os internos não podem administrar o asilo; acredite em mim, eu entendo todas essas coisas”, continuou Sonnen. “Mas quando você tem um cara com tanta boa vontade, que fez tudo o que disse que faria, e agora está dizendo: ‘Não vou entrar lá a menos que seja contra ele – ah, a propósito , em seguida’, eu entenderia por que você não pode ceder a isso. Acredite em mim, eu faria. Mas você também tem relacionamentos com certos caras nos quais você confia neles e eles fazem um ótimo trabalho. Não é como se ele estivesse pedindo uma luta fácil.”

Whittaker é amplamente considerado o segundo melhor talento na divisão dos médios e já é um grande favorito para derrotar Du Plessis no UFC 290.

Se isso acontecer, o UFC já garantiu que Adesanya x Whittaker 3 será o próximo.

Du Plessis, por outro lado, é um nome novo que fez um início perfeito de 5 a 0 no UFC à beira da disputa pelo título. Também há um calor extremo entre ele e o campeão.

Considerando a alternativa se Whittaker vencer, Sonnen acha que o plano do UFC é uma péssima ideia.

“Agora temos a oportunidade de puxar essa luta. O que estamos fazendo?” disse Sonnen.

“Vou ter que [promote this fight] porque [Whittaker and du Plessis are] não. Vou ter que convencê-lo a assistir. Vou ter que dizer quando e onde é, porque você não sabe. Se fosse uma luta de Chael Sonnen e fosse anunciada três semanas atrás, você saberia quem, o quê, quando, por que, onde. Você teria tatuado em seu cérebro, porque eu já teria lhe dito tantas vezes até agora. Eu teria encontrado uma maneira de fazer uma lavagem cerebral em você. Eu teria encontrado uma maneira de entrar em sua órbita nas últimas três semanas o suficiente para que você soubesse em que local estamos lutando e qual foi a data dessa luta. Sou um profissional no ramo, fazendo uma peça sobre isso – não sei”, continuou Sonnen.

“Du Plessis vs. Adesanya, faça isso.”