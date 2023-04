Charles Oliveira explica decisão de desistir da luta do UFC 288 com Beneil Dariush

Charles Oliveira estava escalado para enfrentar Beneil Dariush em uma potencial luta número 1 no UFC 288, mas uma lesão não revelada o forçou a sair do card de 6 de maio.

Dariush mencionou que a luta pode ser transferida para o UFC 289, no dia 10 de junho, no Canadá, mas “do Bronx” ainda não voltou a treinar.

Oliveira quebrou o silêncio sobre a situação na tarde de segunda-feira por meio de seus stories no Instagram, revelando que a decisão foi tomada após perceber que não conseguiu treinar adequadamente para o card de New Jersey.

“Não consegui treinar, me machuquei durante o treino de luta livre”, disse Oliveira em português. “Tentei treinar, tentei fazer de tudo, mas não conseguimos, então desistimos da luta. [Fighting at UFC 288] seria ótimo porque eu estaria lutando na mesma noite de dois companheiros de equipe, ‘Willycat’ [Daniel Santos] e Rolando [Bedoya], mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos continuar trabalhando e manter o foco.”

O ex-campeão dos leves do UFC teve sua longa sequência de vitórias interrompida por Islam Makhachev em outubro passado em Abu Dhabi e esperava que uma vitória sobre Dariush pudesse marcar uma revanche para o final deste ano. Oliveira não revelou um cronograma para o retorno aos treinos nem se o UFC 289 é uma opção viável.

“Eu tenho que ficar [away from training] por alguns dias para que eu possa voltar a treinar em breve, e depois vamos remarcar a luta”, disse Oliveira. “Vou voltar a treinar em breve. É isso, tive uma pequena lesão e resolvi desistir para não lutar lesionado. Já cometemos esse erro uma vez e não quero fazê-lo novamente. … Estamos dando um passo para trás para podermos dar um, dois, três passos para frente em breve.”