Charles Oliveira x Beneil Dariush fora do card do UFC 288

Beneil Dariush terá que esperar um pouco mais para enfrentar o ex-campeão Charles Oliveira.

Uma pessoa a par da situação confirmou ao MMA Fighting a retirada do principal confronto dos leves da co-liderança do card principal do pay-per-view do UFC 288 devido a uma lesão de Oliveira. A notícia foi divulgada pela primeira vez pela ESPN Deportes.

O UFC 288 acontece no dia 6 de maio no Prudential Center em Newark, NJ, e é encabeçado por uma luta pelo título dos galos entre o campeão Aljamain Sterling e o ex-campeão Henry Cejudo.

Oliveira está a seis meses de uma tentativa fracassada de reconquistar o título dos leves do UFC em uma luta contra Islam Makhachev no UFC 280. Oliveira perdeu o cinturão em maio no UFC 274 após perder o peso para uma luta com Justin Gaethje, a quem finalizou em a primeira rodada.

Dariush venceu oito vitórias consecutivas no peso leve, subindo lentamente na disputa pelo título após vários altos e baixos em 155 libras. O veterano de 33 anos esperou pacientemente por uma luta que poderia lhe render uma chance pelo cinturão, e o cartão amarelo contra Oliveira se encaixa no projeto.

O UFC pode marcar uma nova data para Oliveira x Dariush, ou Dariush pode esperar por uma disputa de título, de acordo com uma fonte.

O card de luta do UFC 288 agora inclui:

Damon Martin e Guilherme Cruz contribuíram para esta reportagem.