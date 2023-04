Charles Oliveira x Beneil Dariush remarcado para co-luta principal do UFC 289

A principal luta leve entre Charles Oliveira e Beneil Dariush está marcada para o UFC 289, no Canadá.

O presidente do UFC, Dana White, confirmou na quinta-feira que a luta dos leves, antes agendada para o UFC 288, agora servirá como o evento principal do UFC 289, que acontece em 10 de junho na Rogers Arena, em Vancouver.

O UFC 289 é encabeçado por uma trilogia entre a campeã de duas divisões Amanda Nunes e Julianna Pena, que espera recapturar o título peso-galo que tirou de Nunes no ano passado, antes de perder uma revanche.

Em entrevista ao MMA Fighting, Oliveira disse que a luta com Dariush pode ser transferida para o UFC 289. Ele explicou que uma lesão o obrigou a desistir do UFC 288, marcado para 6 de maio em Newark, NJ (White também anunciou uma luta meio-médio entre Belal Muhammad e Gilbert Burns assumirá o co-lugar principal).

Dariush, o número 3 do ranking dos leves no MMA Fighting Global Rankings, consultou o UFC sobre uma disputa de cinturão contra o campeão Islam Makhachev com a desistência do número 2 Oliveira, mas ele disse ao The Schmo que a promoção estava salvando o campeão dos leves para defender seu cinturão em outubro em Abu Dhabi.

O vencedor do novo UFC 289 estará bem posicionado para lutar pelo cinturão, disse White.

“Adoro essa luta e ela tem grandes implicações para o título na divisão dos leves”, disse ele.

Confira o card completo do UFC 289:

Amanda Nunes vs. Juliana Pena

Charles Oliveira x Beneil Dariush

Stephen Thompson x Michel Pereira

Miranda Maverick x Jasmine Jasudavicius

Eric Anders vs. Marc-Andre Barriault

Diana Belbita vs. maria oliveira

Matt Schnell x David Dvorak

Hakeem Dawodu vs. Lucas Almeida

Khalil Rountree x Chris Daukaus

Kyle Nelson vs. Blake Pictures

Aiemann Zahabi vs. Aoriqileng

Nassourdine Imavov x Chris Curtis

Dan Ige x Nate Landwehr