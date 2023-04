Chás que espantam a insônia: Conheça opções!

Salvo em casos nos quais há contraindicação médica, os chás que espantam a insônia podem ser uma excelente fonte de propriedades relaxantes, que propiciam uma maior indução do sono.

Neste texto, apresentamos algumas possibilidades para que você conheça e, quem sabe, inclua na sua rotina. Acompanhe!

Opções de chás que espantam a insônia

Os chás que espantam a insônia são ótimos para quem busca relaxar no fim do dia e praticar a higiene do sono para dormir bem. No entanto, é importante considerar alguns cuidados como:

Nem todas as pessoas podem beber todos os tipos de chá. Por isso, verificar com o nutricionista, caso você tenha alguma enfermidade ou condição de saúde específica, é importante.

A quantidade de chá também não deve ser exagerada, até porque pode ser que você acabe acordando no meio da noite para ir ao banheiro, por conta disso.

Os chás não substituem os tratamentos indicados pelo seu médico.

Além desses fatores, lembre-se de que os chás são coadjuvantes, não protagonistas no combate à insônia. Por isso, devem ser aliados a hábitos saudáveis, por exemplo.

Vejamos as possibilidades que podem complementar o combate a falta de sono à noite:

1. Chá de camomila

O chá de camomila é muito conhecido por suas propriedades relaxantes e calmantes. Por conta disso, além de ser consumido para induzir o sono, esse tipo de chá também pode contribuir para a redução dos níveis de ansiedade e estresse que, às vezes, atrapalham o descanso. O preparo é bastante simples:

Basta acrescentar uma colher de chá de flores de camomila em uma xícara com 200 ml de água quente.

Deixe a infusão agir, coe e o chá estará pronto para ser consumido.

2. Chá de maracujá

O chá de maracujá, além de ser uma opção saborosa, contém propriedades naturais que ajudam a relaxar a mente e o corpo. Não é à toa que o encontramos como princípio ativo de calmantes naturais. O preparo também é simples:

É preciso acrescer uma colher de chá de folhas secas de maracujá em uma xícara com 200 ml de água quente.

Deixe a infusão agir por alguns minutos, coe e o chá estará pronto para consumo.

3. Chá de melissa

A melissa contém propriedades sedativas que podem ajudar quem sofre com insônia e com dificuldades mais leves para adormecer. Ela proporciona bem-estar, relaxamento e tranquilidade. O preparo é semelhante aos demais chás que espantam a insônia:

Acrescente uma colher de chá de folhas secas de melissa.

Despeje água bem quente e tampe a infusão por 15 minutos. Coe e o chá estará pronto.

4. Chá de lavanda

O chá de lavanda é muito conhecido por suas propriedades relaxantes e seu aroma inconfundível. Até mesmo deixar o cheirinho de lavanda no ambiente pode auxiliar na redução da ansiedade, promovendo o descanso e o relaxamento. Veja o modo de preparo:

Acrescente uma colher de folhas e flores secas de lavanda em uma xícara com água quente.

Tampe e deixe a infusão agir por 15 minutos. Depois é só coar e pronto.

Lembre-se de não deixar a água ferver, pois isso pode danificar as propriedades de alguns tipos de chás que espantam a insônia. 😉