Chase DeMoor desafia Nate Diaz a passar 5 minutos na gaiola com ele após briga de rua: ‘Você é mole’

Chase DeMoor fala muito quando se trata de Nate Diaz.

Depois de se envergonhar com uma derrota feia por desqualificação no último sábado no Misfits Boxing 6 em New Orleans, DeMoor continuou a fazer manchetes durante a noite, pois mais tarde se envolveu em uma briga com Diaz que viu a ex-estrela do UFC jogar uma garrafa de água em DeMoor e então novamente correu para a equipe de Diaz naquela noite durante uma briga de rua, onde Diaz sufocou Logan Paul parecido com Rodney Petersen.

No domingo, DeMoor postou uma mensagem de vídeo para Diaz, mostrando os hematomas que ele supostamente sofreu durante a briga de rua em Nova Orleans.

“Esta mensagem é para Nate Diaz e todos os seus filhos”, disse DeMoor. “Como você pode ver, vocês finalmente colocaram algum dano em mim. Não sofri nenhum dano em nenhuma das minhas lutas de boxe e vocês tiveram que me atacar em New Orleans. Todos vocês que estão no UFC e lutadores de MMA e eu tive que lutar contra toda a sua equipe. Você e sua equipe são os meninos mais macios. Todos aqueles garotos do seu time, não sei como eles estão no UFC ou como eles têm algum tipo de recorde de vitórias, vocês têm travesseiros para as mãos, papel higiênico macio para as mãos.

“Vocês são um bando de toalhetes e mal posso esperar para assistir Jake Paul unalive you August, sempre que vocês estiverem lutando, porque eu estarei lá e estarei lá para lidar com todos os seus capangas também, caso eles peguem fora da linha.

Paul e Diaz se enfrentaram em uma luta de boxe em 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas.

DeMoor – um ex-jogador de futebol universitário da Divisão II que pesava 245,7 libras em sua luta de boxe – concluiu sua mensagem com um desafio a Diaz, desafiando o veterano do MMA a passar cinco minutos na jaula com ele.

“Nate, se você está assistindo isso, fique trancado em uma jaula comigo por cinco minutos, eu prometo que vou mostrar a você como é essa diferença de 40 libras”, disse DeMoor. “Você é suave. Jake, cuide do meu trabalho leve.

Uma estrela de reality show conhecida por suas aparições em Quente demais para manusear e Combinação perfeitaDeMoor é 0-2 como boxeador profissional.