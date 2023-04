Chase Koepka acerta um hole-in-one e começa uma festa

VIDA Golfe encontrou em Adelaide sua inspiração e sua razão de existir. Com um público de mais de 30.000 pessoas, em grande parte inspirado pela presença de Cameron Smitho buraco 12, par 3, chamado de ‘buraco da água’, rodeado de arquibancadas e barracas onde se vendem bebidas e toca muita música, virou uma festa parecida com a do Coliseu, o famoso buraco do Aberto de Phoenix.

Chase Koepka acertou o ferro 9 a 137 metros e a bola rolou do green para o buraco, o segundo ás na curta história do percurso, e baldes de cerveja começaram a voar das arquibancadas.

Ian Poulter e Paul Caseyque tocava ao lado dele, juntou-se à festa e Koepka descreveu o momento “como um momento único na vida. É algo que vou lembrar para sempre. Foi legal”.