ChatGPT confirma vazamento de dados de cartão de crédito dos usuários

Na semana passada, a empresa OpenAI, responsável pelo ChatGPT afirmou ter desligado seus servidores por conta de um problema de segurança na plataforma. Após investigações, foi confirmado o vazamento de dados sensíveis de usuários, como o histórico de conversas.

De acordo com a OpenAI, o vazamento de dados foi ocasionado por conta de um erro em uma biblioteca de código aberto. Além disso, o bug também acabou expondo informações de pagamento de 1,2% dos assinantes do ChatGPT Plus. Esses clientes tiveram o nome e sobrenome, endereço de e-mail, endereço de pagamento, data de validade do cartão de pagamento e os últimos quatro dígitos do cartão vazados.

A empresa responsável pelo ChatGPT ainda informou que os dados ficaram expostos durante aproximadamente nove horas, no entanto, algumas informações podem ter sido vazadas anteriormente. “Entramos em contato para notificar os usuários afetados de que suas informações de pagamento podem ter sido expostas. Estamos confiantes de que não há risco contínuo para os dados dos usuários”, afirmou a OpenAI.

Medidas tomadas pela OpenAI

A empresa de inteligência artificial afirmou ter tomado algumas medidas de segurança após o vazamento de dados na plataforma. De acordo com a OpenAI, foram adicionadas algumas verificações redundantes com o intuito de garantir que todos os dados fossem retornados ao usuário. Também foi preciso examinar os logs do sistema para garantir que as mensagens fossem disponibilizadas aos usuários corretos.

A OpenAI ainda informou que foi necessário correlacionar várias fontes de dados com o objetivo de identificar os usuários afetados, bem como aprimorar o registro para identificar quando o problema estava ocorrendo. Por fim, a empresa precisou aprimorar a robustez e escala do cluster Redis para reduzir a probabilidade de erros no sistema.

Conheça o ChatGPT

O ChatGPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela empresa OpenAI com base na arquitetura GPT-3.5. O sistema foi projetado para conversar com os usuários em linguagem natural e responder perguntas dos usuários de maneira humanizada.

Diferente de outros sistemas de chatbot, que utilizam regras pré-programadas para responder às perguntas daqueles que utilizam a plataforma, o ChatGPT tem a capacidade de entender e gerar linguagem natural em um contexto mais amplo. Isso significa que a plataforma é capaz de responder a perguntas de maneira mais inteligente e natural. Apesar disso, é importante lembrar que o sistema possui suas limitações, já que a inteligência artificial ainda não é capaz de ter a mesma compreensão do cérebro humano.

Uma das principais vantagens do ChatGPT é que ele pode aprender continuamente com novos dados, ou seja, quanto mais a plataforma é utilizada, mais inteligente ela se torna. Nessa perspectiva, o chatbot consegue se adaptar a diferentes públicos, linguagens e contextos. Vale ainda informar que além da versão Plus, a OpenAI oferece a versão gratuita do chat.

O ChatGPT representa um avanço bastante significativo na inteligência artificial de conversação natural, auxiliando diversas empresas e organizações. No entanto, dada as limitações que ainda existem na plataforma, suas funções ainda não conseguem substituir completamente a força de trabalho humana.